Viernes inestable, con probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones: cómo estará el finde
El Servicio Meteorológico Nacional indica que será otra jornada calurosa, con temperaturas apenas un poco más bajas que ayer. Se esperan, en tanto, vientos leves y moderados del este y el sureste con ráfagas.
Arranca un viernes inestable, con probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones.
