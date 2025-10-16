Arranca un viernes inestable, con probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones.

El Servicio Meteorológico Nacional indica que será otra jornada calurosa, con temperaturas apenas un poco más bajas que ayer.

Se esperan, en tanto, vientos leves y moderados del este y el sureste con ráfagas. 

Viernes inestable, con probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones: cómo estará el finde

Pronóstico extendido

