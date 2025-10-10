Viernes de buen tiempo, pero este sábado llegará con viento sur y hay alerta amarilla

Este viernes amaneció nuevamente con buen tiempo en San Francisco.

Para hoy se espera un cielo parcialmente nublado, en el marco de una jornada que mantendrá el ascenso térmico con una temperatura máxima estimada en 33 grados.

Los vientos serán leves del sector norte, aunque por la tarde podrían registrarse ráfagas que alcanzarían hasta los 50 kilómetros por hora.

Pronóstico extendido

Para este sábado se anticipan temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 34 grados. Hasta la primera mitad de la jornada se espera cielo parcialmente nublado, con vientos leves a moderados del norte y noreste. Sin embargo, hacia la tarde el viento rotará al sur y aumentará su intensidad, tornándose regular con ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, lo que podría venir acompañado de chaparrones aislados.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por vientos para mañana por la tarde, advirtiendo que el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que podrían llegar hasta los 75 km/h.