Este viernes 24 de octubre comenzó con cielo cubierto y condiciones inestables en San Francisco. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan tormentas fuertes a lo largo de toda la jornada, con probabilidades de lluvia que oscilan entre el 40 y el 70%. Las temperaturas se mantendrán templadas, con una mínima de 21°C y una máxima estimada en 27°C.

El viento será leve del norte por la mañana, rotando al sector sur durante la tarde y la noche. Se anticipan ráfagas moderadas, con velocidades de hasta 50 km/h.

Pronóstico extendido

Para el sábado 25, se prevé una mejora gradual. Durante la madrugada y la mañana aún podrían registrarse tormentas (probabilidad de entre 10 y 40%), pero hacia la tarde y la noche el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura se moverá entre los 17 y los 23°C, con viento del sur y algunas ráfagas durante el día.

En tanto, el domingo 26 se presenta más tranquilo. Se espera cielo parcialmente nublado, sin lluvias y con viento muy leve del este. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima llegará a 25°C, ideal para actividades al aire libre.