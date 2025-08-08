Viernes con temperaturas muy bajas en San Francisco: ¿Qué se espera para el finde?

Este viernes comenzó con temperaturas muy bajas en San Francisco. Hasta las 7 de la mañana, la mínima registrada fue de 1°, en una jornada que se presenta con cielo despejado.

Para el resto del día, se espera sol pleno, vientos leves y una temperatura máxima de apenas 15°.

Pronóstico extendido

El buen tiempo seguirá el fin de semana, al igual que el frío, aunque con máximas en ascenso. Para mañana sábado se espera cielo despejado con temperaturas entre los 3° y los 17° y para el domingo cielo algo a parcialmente nublado, con temperaturas entre los 3° y los 20°.