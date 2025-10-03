Viernes con buen tiempo, antes del calor extremo del sábado y el brusco descenso del domingo
Se anticipa para este viernes cielo algo nublado y una máxima de 31°. El sábado el termómetro trepará hasta los 37° con viento norte y ráfagas, mientras que el domingo llegarían tormentas, viento sur y un marcado descenso con apenas 22° de máxima. Los detalles.
Arranca un viernes con buen tiempo y ascenso de temperatura: el Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo algo nublado a despejado con una máxima de unos 31°. El viento soplará del norte y noreste, con intensidad leve a moderada, y se podrían esperar algunas ráfagas por la tarde.
Pronóstico extendido
Para el sábado, se prevé una marcada suba térmica, alcanzando los 37°. El cielo estará despejado a algo nublado hasta la noche en que se esperan algunas tormentas y chaparrones. El viento continuará soplando del norte; por la mañana y la tarde se esperan vientos moderados con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
Mientras tanto, para el domingo se anuncian tormentas de madrugada, vientos regularesdel sur con ráfagas y un importante descenso en las temperaturas con 17° de mínima y apenas 22° de máxima.