Viernes con buen tiempo, antes del calor extremo del sábado y el brusco descenso del domingo

Arranca un viernes con buen tiempo y ascenso de temperatura: el Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo algo nublado a despejado con una máxima de unos 31°. El viento soplará del norte y noreste, con intensidad leve a moderada, y se podrían esperar algunas ráfagas por la tarde.

Pronóstico extendido

Para el sábado, se prevé una marcada suba térmica, alcanzando los 37°. El cielo estará despejado a algo nublado hasta la noche en que se esperan algunas tormentas y chaparrones. El viento continuará soplando del norte; por la mañana y la tarde se esperan vientos moderados con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Mientras tanto, para el domingo se anuncian tormentas de madrugada, vientos regularesdel sur con ráfagas y un importante descenso en las temperaturas con 17° de mínima y apenas 22° de máxima.