Viernes con algo de nubosidad y viento: desde mañana a la madrugada rigen dos alertas

Pese a que el viernes arrancó prácticamente despejado, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia paraeste viernes una jornada de importante nubosidad. De acuerdo al organismo, se espera que el cielo esté mayormente nublado, incluso con la probabilidad de que ocurran algunas tormentas aisladas por la noche.

En materia de temperaturas, hoy será un día agradable, con una máxima en ascenso y estimada en 27°.

Los vientos serán protagonistas, soplando moderados de norte y acompañados de ráfagas de hasta 50 y 60 kilómetros por hora.

Pronóstico extendido

Por la madrugada y la mañana del sábado rigen dos alertas meteorológicos de nivel amarillo para el departamento San Justo: uno por tormentas y otro por vientos.

En relación al alerta por tormentas, el SMN advierte que el área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

En tanto, en cuanto al alerta por viento, el SMN anuncia que hasta el viernes 26 a la tarde, el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 80 km/h.A partir del viernes 26 por la noche, el norte de La Pampa, noroeste de la Provincia de Buenos Aires, oeste de Santa Fe, Córdoba y sur de Santiago del Estero serán afectados por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h.