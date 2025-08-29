Viernes con algo de nubosidad y máxima de 26°: qué se espera para el finde

Este viernes será una jornada con algo de nubosidad.

Los vientos soplarán del Noreste, Norte y Este, con intensidades leves a moderadas; por la tarde se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

La temperatura máxima llegará a los 26 °C.

Pronóstico extendido

Para el sábado 30 se prevé una jornada inestable, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y tormentas fuertes durante el día. La temperatura mínima será de 14 °C y la máxima alcanzará los 19 °C.

Los vientos soplarán del Este y Sudeste con velocidades estimadas entre 13 y 31 km/h. La probabilidad de precipitaciones será alta durante la tarde (70–100 %) y moderada por la mañana y la noche (40–70 %).

Vale mencionar que desde la mañana del sábado y hasta la mañana del domingo, inclusive, rige un alerta amarillo por tormentas. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, el área será afectada por lluvias y tormentas embebidas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.