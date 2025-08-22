Este viernes se presentará con nubosidad variable y mucho viento. 

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, los vientos soplarán del sur de forma regular a moderada y se esperan ráfagas de hasta 60 km/h que podrían llegar hasta los 80 km/h a la tarde. 

De hecho se emitió para gran parte del país un alerta amarillo por vientos que para el departamento San Justo regirá para esta tarde y que afirma que se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 Km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 Km/h.

La temperatura máxima alcanzará apenas los 19 °C.

Viernes con alerta por viento sur en San Francisco

Pronóstico extendido

Para el sábado se pronuncia el descenso en las temperaturas. Se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado durante la madrugada, y condiciones despejadas por la mañana, tarde y noche. La temperatura mínima será de 5 °C y la máxima apenas alcanzará los 15 °C. 

El viento soplará del sur rotando al sudoeste, de forma leve. Se prevén ráfagas sólo durante la madrugada, que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Viernes con alerta por viento sur en San Francisco