Viernes con alerta por viento sur en San Francisco

Este viernes se presentará con nubosidad variable y mucho viento.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, los vientos soplarán del sur de forma regular a moderada y se esperan ráfagas de hasta 60 km/h que podrían llegar hasta los 80 km/h a la tarde.

De hecho se emitió para gran parte del país un alerta amarillo por vientos que para el departamento San Justo regirá para esta tarde y que afirma que se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 Km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 Km/h.

La temperatura máxima alcanzará apenas los 19 °C.

Pronóstico extendido

Para el sábado se pronuncia el descenso en las temperaturas. Se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado durante la madrugada, y condiciones despejadas por la mañana, tarde y noche. La temperatura mínima será de 5 °C y la máxima apenas alcanzará los 15 °C.

El viento soplará del sur rotando al sudoeste, de forma leve. Se prevén ráfagas sólo durante la madrugada, que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.