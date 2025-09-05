Viernes "súper" frío y con cielo algo nublado en San Francisco

Este viernes será una jornada fría y de buen tiempo.

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, será un día de nubosidad variable y en descenso, con vientos leves que soplarán del sector sudeste, con velocidades entre 7 y 12 km/h a lo largo del día.

La temperatura máxima alcanzará los 14 °C.

Pronóstico extendido

El sábado se prevé una jornada con cielo despejado a algo nublado. La temperatura mínima será de 5° y la máxima llegará a los 16°. Los vientos soplarán leves del este y noreste.

El domingo se espera algo más de nubosidad y mayor amplitud térmica. Mínima: 3°. Máxima: 18°.

Hacia el lunes, con nubosidad en aumento y vientos leves, suben las temperaturas: la mínima llegaría a los 7° y la máxima treparía a los 22°.