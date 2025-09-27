San Francisco atraviesa una jornada ventosa este sábado con registros actuales que muestran un aumento sostenido en la intensidad del viento. La Estación Climatológica de la UTN informó que la ráfaga máxima alcanzó los 79 km/h.

Por otro lado, las lluvias acumuladas desde la madrugada fueron de 8,2 mm, pero lo más persistente durante la jornada será el viento que seguirá persistiendo y soplando desde el sector sur y suroeste.

Alerta amarilla por vientos fuertes

Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla para la región por vientos del sur durante el sábado, con velocidades sostenidas entre 32 y 41 km/h y ráfagas estimadas entre 60 y 69 km/h.

La alerta amarilla implica condiciones meteorológicas que pueden tener impacto en la vida cotidiana, sobre todo en actividades al aire libre, tránsito en rutas o zonas arboladas.

Desde los organismos de protección civil recomiendan extremar precauciones al circular y mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN y autoridades locales.