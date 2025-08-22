San Francisco atraviesa una jornada ventosa este viernes, con registros actuales que muestran un aumento sostenido en la intensidad del viento. Según los datos medidos a las 13, los vientos del sector sur alcanzan los 26,7 km/h, con ráfagas que ya superan los 57,4 km/h.

Durante la mañana se registraron las máximas hasta el momento, con picos de 29,7 km/h de viento sostenido y ráfagas de hasta 63,9 km/h.

Alerta amarilla por vientos fuertes

Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la región durante la tarde de hoy. Según el organismo, se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

La alerta amarilla implica condiciones meteorológicas que pueden tener impacto en la vida cotidiana, sobre todo en actividades al aire libre, tránsito en rutas o zonas arboladas.

Desde los organismos de protección civil recomiendan extremar precauciones al circular y mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN y autoridades locales.