Bruno Morero (22), un sanfrancisqueño estudiante de la Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Villa María , realizó un documental sobre la vida de Ramón Adrián González , el vecino de nuestra ciudad que en 2013 sufrió la amputación de sus brazos a raíz de un accidente en su lugar de trabajo.

El trabajo, que comenzó a rodarse en abril y finalizó hace algunas semanas, fue publicado por el propio González en sus redes sociales, recibiendo amplia repercusión.

Morero dialogó con El Periódico acerca de la película y contó que el mismo se llevó adelante en el marco de la materia "Documental".

"A causa de la pandemia vuelvo a mi ciudad de origen, San Francisco, y teníamos que realizar un corto documental. Entre las ideas, recordé que en la secundaria había leído del caso de Adrián y me había impactado mucho. Sabía del caso pero nunca había sabido qué había pasado con él, e investigando descubro que había comenzado a pintar. De esa forma empecé a buscar el contacto a través de conocidos y pude dar con él ", contó el estudiante.

Seguidamente, agregó: "Hablando, él me abrió las puertas de su casa y estaba muy contento con realizar este documental".

Si bien el trabajo se hizo con fines académicos, trascendió las aulas y emocionó a más de uno. "En un principio era con un fin meramente académico. Después cuando se comenzó a realizar y comenzó a tomar forma, Adrián se encontró muy ilusionado con que sea publicado. Me pidió si podía publicarlo en su Facebook y yo le dije que sí, porque al fin y a cabo él es el protagonista de esto. Cuando él lo publica, empieza a tener repercusión. Me emocionó, no sabía que iba a llegar a eso.

"Tendríamos que aprender de él"

Morero aseguró haberse visto sorprendido por la forma de ver la vida de González. "Tenía un poco de ansias de ir a hablar con él, porque como no lo conocía tenía dudas de si él iba a querer contar su historia. Al final fue todo lo contrario a lo que yo pensaba. Él siempre estuvo predispuesto. Es muy buena persona. A pesar de lo que le pasó supo salir adelante y le da una mirada a la vida que muchos deberíamos que aprender de él ", resaltó Morero.

Sobre el final, se mostró satisfecho con las buenas impresiones que causó el trabajo audiovisual. "Lo vieron más personas que las que pensé que lo iban a ver. Pensé que iba a quedar encajonado en el disco de un profesor, pero al ser publicado mucha gente me escribió y me felicitó al igual que Adrián. Y la verdad que estoy muy contento con eso", finalizó.