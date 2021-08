La variante delta provocó nuevamente inquietud en la población de lo que pueda venir ante un escenario que muestra una baja importante en la cantidad de casos diarios de Covid-19.

Este escenario no pasa desapercibido por los padres de los estudiantes que cursan sus últimos años de la escuela secundaria, ya que en pocos meses tendrán, en teoría, su fiesta de egresados y su viaje tan ansiado viaje. Sin embargo, teniendo en cuenta que semejantes eventos se planifican con al menos un año y medio de anticipación, fueron y son meses de vacilación.

Lo que suponen los padres por ahora es que la recepción se va a realizar. La duda está en los protocolos que deberán respetarse, principalmente la cuestión referida a la cantidad de personas que podrán asistir. De eso dependen otras tantas cuestiones, aseguran.

Gloria Maggi, integrante de la comisión que organiza estos eventos para sexto año del Instituto San Francisco de Asís, división “A”, manifestó que entienden que las fiestas se van a hacer, aunque todavía no conocen la cantidad de personas que van a poder concurrir: “Hasta antes de la delta, las fiestas se hacían. Ahora con la delta ya se frenó un poco, pero las fiestas hasta ahora se hacen. No sabemos con qué número de personas. Podría ser el egresado con los padres”, explicó.

Respecto a cómo se manejaron con el dinero en medio de la incertidumbre, explicó: “El año pasado alquilamos el salón, dejamos una seña a principios de año y se congeló el precio, pero siempre nos jugamos. El único que sí nos dijo que si no se hace no nos devuelve el dinero fue el DJ, así que eso va a ser lo último que vamos a abonar. El resto seguramente no va a devolver el 100% del dinero, es obvio, porque vos cuando hacés una entrega ellos lo trabajan y después se hace muy difícil devolverlo, pero se buscará la forma”.

En cuanto al viaje, mientras la división “B” decidió hacerlo, la “A” optó por no viajar. “No firmamos porque se vino el desastre. Ahora las empresas nos mandaron a decir que si pagábamos antes de julio nos congelaban el viaje, pero la verdad es que todo el curso tiene miedo. Primero la incertidumbre, y segundo para los padres es difícil tener que desembolsar ese dinero en cuatro o cinco meses”, afirmó.

Otros casos

En el caso de la división “Economía” del turno mañana del Colegio San Martín, también vienen pagando el alquiler del salón y ya tienen fecha probable de fiesta de recepción. En cuanto al viaje a Bariloche, no lo harán.

“Fue un año de incertidumbre el anterior y este también. Arrancando con el tema del viaje, dada la situación ninguno de los chicos estaba de acuerdo. Algunos porque no querían viajar y otros por todo esto de la pandemia, es como que se resignaron”, dijo Darío Copes, uno de los papás de la comisión.

“Respecto a la recepción hace año y medio o poco más que estamos reunión tras reunión. Ya hace un año que estamos pagando una cuota. Eso nos va a ayudar con todos los gastos. Y más allá de la incertidumbre de si se hacía o no, el año pasado teníamos que conseguir salón porque sabíamos que este año iba a ser más complicado”.

En ese sentido, consiguieron un salón para el 11 de diciembre próximo, que primero señaron y luego pagaron. “Esto aumenta todos los días, así que ya lo pagamos a principios de año. Y ya pagamos el servicio de DJ, decoradora y fotógrafo”, contó.

De todas maneras, la duda es casi la misma que la de todos: la capacidad. “Faltarían casi cuatro meses para la fiesta y estamos ahí, medio colgados. El salón tiene una capacidad y ya sabemos que la total no se va a poder usar por los protocolos, así que estamos viendo. Creo que a fin de mes nos van a dar una idea de la cantidad de gente con la que se podría hacer la fiesta, pero aun es una incertidumbre porque en base a eso tenemos que ver todo lo demás”, detalló.

Situación similar es la de una división del colegio Pablo VI. Natalia Secrestat, una de las mamás de la comisión, contó cómo vienen trabajando: “Apuntamos a que en diciembre el evento se va a poder llevar a cabo. Sabemos que seguramente con restricciones por la pandemia. Pero no sabemos a ciencia cierta la cantidad de gente que nos van a permitir. Este alto nivel de población vacunada nos da la esperanza de que estamos posicionados en un lugar muy diferente a lo que fue el año pasado”.

En cuanto al viaje, comentó que la empresa asegura que el viaje sigue vigente, por lo que continúan pagando las cuotas. Y agregó: “Está previsto, no hay ninguna cancelación, pero hoy tampoco nadie puede dar ninguna confirmación certera. Esa es la realidad que manejamos”.

Una sola reserva

El de Bomberos es, desde hace tiempo, uno de los salones más elegidos para la realización de fiestas de recepción. Suelen manejar entre cinco y nueve reservas solo en este tipo de eventos cada fin de año.

Sin embargo, dada la situación sanitaria, en la actualidad apenas manejan una reserva.

Rodrigo Franceschi, presidente de la institución, sostuvo: “Por el momento a nivel municipal no tenemos ninguna novedad de ninguna liberación ni protocolo que podamos establecer. Está todo bastante tranquilo. Si bien somos conscientes de que algo se ha empezado a hacer en algunos boliches o en algunos lugares, nosotros no tenemos nada oficial ni tampoco nada programado para tomar decisiones y empezar a trabajar”.

“Hay un solo colegio al que le hemos reservado la fecha, es lo único que hemos hecho. Después de ahí tendremos que sentarnos a hablar de si se puede hacer y bajo qué protocolos. Eso va a quedar supervisado a lo que diga el COE y lo que se diga a nivel municipal”, agregó.

Qué pasa con los viajes de sexto grado

Mientras un decreto nacional mantiene la suspensión de los viajes de egresados y recién en octubre se hablará nuevamente, los viajes de fin de año para los estudiantes de sexto grado siguen vigentes.

Así lo explicó Cristian Levrino, de Setil Viajes, que se explayó sobre el tema: “Hasta ahora los viajes que hacemos nosotros, para escuelas primarias, no a Bariloche, los tenemos proyectados para noviembre y diciembre. Y no hay nada que diga que no se van a poder realizar. Hay un boletín oficial que dice que el 1 de octubre se va a volver a hablar de viajes de egresados, o sea que la idea es tratar de habilitarlos a mediados de octubre pensando en el secundario. Por tal motivo, si los habilitan para octubre, noviembre y diciembre, nosotros estaríamos habilitados”.

Levrino agregó que tanto ellos como las empresas que trabajan con egresados de escuelas primarias, proyectan y diseñan los viajes para noviembre y diciembre con tranquilidad: “Es la misma tranquilidad que les transmitimos a los papás. Si después llegado el momento, Turismo de la Nación y el Ministerio de Salud que hacen todo a través del boletín oficial dicen otra cosa, tendremos que juntarnos y volver a trabajar”, agregó.

Respecto a cómo se manejaron en la cuestión económica, apuntó: “Los viajes normalmente se venden con 18 meses de anticipación. En marzo de 2020 se tendría que haber hecho la oferta para noviembre y diciembre de 2021. De esa manera, los papás tienen tiempo de pagar su viaje en 18 meses. Eso con la pandemia se cortó. Hoy todavía algunos colegios están confirmando para noviembre y diciembre de este año, si bien son la minoría. Pero en esta transición de 18 meses, los papás han pagado como asegurando el viaje, una seña. Y cuando esto sea seguro vienen y terminan de pagar, esa es la posibilidad que les da Setil, total el precio lo tienen congelado, porque nosotros ya tenemos todos los servicios comprados y pagos en Carlos Paz. Pero sí, hay un gran porcentaje que tiene incertidumbre sobre si esto se va a poder hacer o no”, cerró.