Viajan por el mundo, comparten sus aventuras y ganan seguidores en las redes para continuar girando

Gisela Laca y Cristian Rodríguez son dos aventureros sanfrancisqueños. Se conocieron hace 13 años, formaron pareja y decidieron salir a recorrer el mundo. Pero no todo termina ahí, ya que plasman sus travesías en videos que comparten en su canal de YouTube, donde acumulan más de mil suscriptores, y en Instagram, en donde superan los 150 mil seguidores.

Pese a lo que pueda imaginarse, no son los viajeros tradicionales que salen rumbo a un destino desconocido dejando atrás sus familias, trabajos y obligaciones. En sus casos, sus viajes suelen durar algunos días, ya que se dedican a la venta de dispositivos electrónicos y accesorios: con su tienda, financian gran parte de los pasajes hacia nuevos destinos.

“Siempre nos gustó viajar. En la pandemia nos dolió mucho pasar todo ese tiempo sin poder salir de la ciudad y conocer a otros viajeros nos inspiró para plasmar nuestros viajes en YouTube, para tener nuestros recuerdos y verlos cuando ya nuestros cuerpos no nos permitan hacerlo y así poder recordar todo el camino recorrido juntos”, contó Rodríguez.

Haciendo alusión a su pasión, el canal de YouTube se llama @vivirviajandogiycris y acumula videos de los más variados destinos nacionales e internacionales.

Después de recorrer nuestro país, el primer viaje al exterior fue Punta Cana, en República Dominicana. “Ese lugar nos hizo reflexionar de que luego de casi un año trabajando, solo teníamos ocho días inolvidables, entonces nos propusimos comenzar a viajar más seguido ya que vimos que los años pasaban volando y lo más valioso en esta vida es el tiempo”, apuntó Laca.

De allí siguieron destinos como Salta, Jujuy, Orlando, San Juan, La Rioja, Miami, siete islas del Caribe en crucero, El Chalten, San Carlos de Bariloche, El Calafate, Nueva York, Ushuaia y muchos más.

“Te cambia la manera de pensar”

Para los viajeros, hacer las valijas y salir a conocer el mundo “te cambia la manera de pensar" y también de ver las cosas.

“Viajando hemos tomado decisiones súper importantes, nos hemos inspirado a comenzar proyectos y hemos decidido terminar definitivamente con algo que no iba más”, explicó Cristian, y agregó que cree que eso ocurre porque “la mente se calma” y “se sale de la rutina”.

La experiencia

El haber viajado por fuera del país los hizo hallarse en lugares en donde el idioma principal no era el español. Pero eso no fue un obstáculo: “No es un impedimento para relacionarse, las personas son muy amables en todos los lugares y a señas todos nos entendemos, no hay excusas”, contaron.

Además probaron muchas comidas: “Las combinaciones son infinitas y valen la pena ser probadas, aunque algunas no te gusten”.

Respecto a la compañía, Laca contó: “Viajamos solos, con hijos, con nuestros padres, con amigos, con los padres de nuestros amigos… en realidad viajamos con quien se nos presente la oportunidad, todas las experiencias son únicas”.

En tanto, Rodríguez contó que viajaron muchas veces hasta sin reservas: “Hemos dormido en hoteles, hostels, carpas, departamentos e ido a lugares muy conocidos a nivel internacional y también a lugares no turísticos que nos han enamorado. Todos nos ha dejado una lección de vida de lo hermoso que es este planeta y las personas que lo habitan”.

En cuanto al financiamiento, en un principio lo lograban fruto de su trabajo. Sin embargo, con las redes sociales fueron surgiendo intercambios. “Eso se va dando solo, la gente te contacta”, revelaron.

El canal de YouTube

Al vender dispositivos electrónicos, desde hacía tiempo ya reunían una pasión por todo lo digital. Fue así que se dieron cuenta de que tenían casi todo lo que necesitaban al alcance de la mano. A ello le sumaron un dron, con el que, aseguran, logran tomas increíbles.

“Cristian es analista en Sistemas, así que sabe mucho de edición, manejo de redes, marketing. A esto también le anexamos horas de leer, ver videos e instruirnos en el mundo de YouTube para así hacer las cosas lo mejor que podemos desde el inicio”, explicó la viajera.

Los videos con más repercusión hasta el momento son el que cuenta un acercamiento con Thalia, una maratón de videos y un compilado en YouTube, y en Instagram un reel con 3 millones de visitas publicado hace dos meses.

“Actualmente están saliendo los capítulos de nuestro último viaje a Egipto y el próximo destino internacional es un viaje a Turquía y Tailandia. También hay varios destinos nacionales por hacer en 2023”, anticipó Rodríguez.

Luego adelantaron: “A futuro nuestro proyecto es comprarnos un motorhome y recorrer la ruta 40 uniendo Ushuaia con Alaska, conociendo toda América y su gente de cerca”.

Anécdota de viaje

Entre tantas anécdotas, hay una que ocupa el primer lugar del podio: fue conocer a Thalía, a quien se encontraron grabando un videoclip en Central Park. Pudieron charlar con ella unos minutos y la artista abrazó y le regaló una flor a su hija. “Eso fue algo increíble”, coincidieron.

En las redes

YouTube: @vivirviajandoGiCris.

Instagram: @vivirviajandogiycris.

Facebook: @vivirviajandogiycris.