Cinco Veteranos de Guerra de Malvinas del Departamento San Justo participaron de las XI Olimpiadas de la Hermandad Malvinera, un evento que se realizó del 2 al 5 de septiembre en el Polo Deportivo Kempes y en la localidad de Santa María de Punilla.

Desde San Francisco estuvieron presentes los veteranos Juan Bassano, Raúl Cerminatto, Alejandro Giletta, Hugo Franco y Enrique Gattino, quienes formaron parte de este encuentro deportivo y cultural que cada año convoca a ex combatientes de diferentes puntos del país.

El certamen es organizado por la Agrupación Veteranos de Guerra de Malvinas y Atlántico Sur “Casa del Veterano de Guerra de la Provincia”, con el apoyo de la Agencia Córdoba Deportes. Se congregaron a más de 300 veteranos pertenecientes a unas 20 delegaciones de distintas provincias y localidades del interior cordobés.

Durante las jornadas, los participantes compitieron en diversas disciplinas como fútbol, vóley, básquet, tenis y un campeonato de penales.

En el caso de la delegación de San Francisco, los veteranos también participaron de una experiencia especial junto a estudiantes de Educación Física, que propusieron una actividad conjunta en la disciplina de natación. “Fue una experiencia muy gratificante tanto para ellos como para nosotros”, relataron.

Las Olimpiadas de la Hermandad Malvinera se han consolidado como un espacio para reafirmar los valores de la solidaridad, la memoria y la identidad nacional, y para mantener viva la causa Malvinas desde el encuentro y el deporte.