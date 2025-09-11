Veneranda presentó en San Francisco el nuevo Tera, el SUV compacto con máxima seguridad de Volkswagen

La reconocida concesionaria Veneranda (Av. Rosario de Santa Fe 536) presentó este miércoles en San Francisco el nuevo Volkswagen Tera, el SUV compacto que la automotriz alemana incorpora al mercado argentino como modelo de entrada de gama en el segmento más elegido por el público local.

“Nos llega el nuevo ícono de Volkswagen”, destacó Juan Pablo Grassani, gerente comercial de la firma, durante la presentación. “El Tera llega con el objetivo de convertirse en un ícono en Argentina”, aseguró.

El nuevo Tera hereda el legado de modelos históricos de la marca como el Gol, el Beetle y el Vento. “Viene a ocupar más o menos ese lugar: ser un auto de entrada al segmento SUV, el que más ha crecido tanto en Argentina como a nivel mundial”, explicó Grassani.

Según indicó, este tipo de vehículos “se elige por la dinámica del producto en sí: un producto un poco más alto, despejado del piso, con un asiento más confortable y que hoy se nutre de pilares fundamentales como la seguridad”.

El modelo ya fue evaluado por Latin NCAP, el organismo que regula la seguridad vehicular en Sudamérica, y obtuvo la máxima calificación: “Ha sido galardonado con las cinco estrellas, que es lo máximo que se puede obtener en esas pruebas”, destacó.

Tecnología, diseño y confort

El diseño fue otro de los puntos fuertes de la presentación: “Se puso mucho énfasis tanto en el interior como en el exterior, para que sea llamativo y esté acorde a lo que el mercado está demandando”, señaló el representante de Veneranda.

En cuanto al equipamiento, el nuevo Tera incorpora doble pantalla digital, botón de encendido, clúster 100% digital, climatizador bizona y controles desde el volante para llamadas, música y velocidad crucero.

“El vehículo tiene velocidad crucero adaptativa, que emula la velocidad del auto de adelante y la regula automáticamente. También incluye control de carril, que corrige la trayectoria si detecta una desviación, y asistentes autónomos de frenado ante la presencia de peatones u obstáculos”, explicó Grassani.

Cuatro versiones, desde $29 millones y financiación a tasa cero

El Tera se comercializa en cuatro versiones: Trendline (manual), Comfortline y Highline (automáticas), y la variante full llamada Outfit, que se distingue por su diseño bitono. Los precios oscilan entre los 29 y los 38 millones de pesos, según la configuración.

Durante el evento, Veneranda confirmó que el modelo ya se encuentra disponible en su red comercial. “Hoy, que es el lanzamiento en San Francisco, se van seis vehículos con clientes que compraron en la preventa”, señaló Grassani.

Además, se anunció una financiación especial con tasa cero: “Es momentánea, con cupos limitados, pero vigente por el lanzamiento. Después de las elecciones el mercado se movió mucho, pero Volkswagen decidió sostener estas condiciones”, detalló.

El nuevo Tera ya puede adquirirse en la sede central de San Francisco y también en las sucursales de Veneranda en Villa María, Oliva y Pilar. Con esta incorporación, la concesionaria reafirma su liderazgo regional y suma al mercado un modelo que combina seguridad, confort, tecnología y diseño.