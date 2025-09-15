Vacunaciones y castraciones de mascotas: habrá operativos en distintos barrios esta semana
El área de Zoonosis continúa con la colocación de vacunas antirrábicas y castraciones gratuitas para perros y gatos.
La Secretaría de Salud, a través del Centro de Zoonosis realizará una nueva jornada de vacunación y castración gratuita para mascotas.
El martes 16 irán a barrio Roca en calle Lamadrid 2639, miércoles 17 será el turno deConsolata en Dante Alighieri 2850 y el jueves 18 la posta irá hacia barrio Hospital y San Francisco en Las Malvinas 577.
Por otro lado el viernes 19 se realizarán (como sucede habitualmente) vacunaciones y castraciones en el Centro de Sanidad Animal y Zoonosis de calle San Lorenzo 768 y lo mismo sucederá el lunes 22 de septiembre.