Vacunación antirrábica y castraciones en San Francisco: cómo continúa el cronograma

La Municipalidad de San Francisco sigue adelante con el cronograma de zoonosis que incluye vacunación antirrábica y castraciones gratuitas para perros y gatos. Esta semana, las actividades se realizarán el martes 23 y el jueves 25 de septiembre en los barrios Independencia e Iturraspe.

Las jornadas están organizadas por el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis, y se llevan a cabo por orden de llegada, sin necesidad de turno previo.

Martes 23 de septiembre – Barrio Independencia

La atención tendrá lugar en el Centro Vecinal de calle Cabrera 3721, con el siguiente cronograma:

Castraciones: de 8:00 a 10:00 y de 13:00 a 17:00.

Vacunación antirrábica: de 10:00 a 13:00.

Jueves 25 de septiembre – Barrio Iturraspe

La actividad se trasladará al Centro Vecinal de Iturraspe 709, con los mismos horarios:

Castraciones: de 8:00 a 10:00 y de 13:00 a 17:00.

Vacunación antirrábica: de 10:00 a 13:00.

Requisitos para la atención

Desde el municipio recuerdan a los vecinos y vecinas que:

Los animales deben asistir con 6 horas de ayuno (sólidos y líquidos) en caso de ser castrados.

Los gatos deben ser trasladados en bolsas de red, mientras que los perros deben llevar bozal y correa.

Se solicita llevar una manta abrigada por animal para su recuperación postoperatoria (solo para castraciones).

En caso de condiciones climáticas adversas, las jornadas serán suspendidas y reprogramadas.

Para más información, el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis atiende en el Parque Cincuentenario, calle San Lorenzo 768, y dispone del WhatsApp 3564 652318 para consultas o turnos.