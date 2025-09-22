Vacunación antirrábica y castraciones en San Francisco: cómo continúa el cronograma
Esta semana, la atención será este martes 23 y jueves 25 de septiembre en los barrios Independencia e Iturraspe, con atención gratuita y por orden de llegada.
La Municipalidad de San Francisco sigue adelante con el cronograma de zoonosis que incluye vacunación antirrábica y castraciones gratuitas para perros y gatos. Esta semana, las actividades se realizarán el martes 23 y el jueves 25 de septiembre en los barrios Independencia e Iturraspe.
Las jornadas están organizadas por el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis, y se llevan a cabo por orden de llegada, sin necesidad de turno previo.
Martes 23 de septiembre – Barrio Independencia
La atención tendrá lugar en el Centro Vecinal de calle Cabrera 3721, con el siguiente cronograma:
- Castraciones: de 8:00 a 10:00 y de 13:00 a 17:00.
- Vacunación antirrábica: de 10:00 a 13:00.
Jueves 25 de septiembre – Barrio Iturraspe
La actividad se trasladará al Centro Vecinal de Iturraspe 709, con los mismos horarios:
- Castraciones: de 8:00 a 10:00 y de 13:00 a 17:00.
- Vacunación antirrábica: de 10:00 a 13:00.
Requisitos para la atención
Desde el municipio recuerdan a los vecinos y vecinas que:
- Los animales deben asistir con 6 horas de ayuno (sólidos y líquidos) en caso de ser castrados.
- Los gatos deben ser trasladados en bolsas de red, mientras que los perros deben llevar bozal y correa.
- Se solicita llevar una manta abrigada por animal para su recuperación postoperatoria (solo para castraciones).
En caso de condiciones climáticas adversas, las jornadas serán suspendidas y reprogramadas.
Para más información, el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis atiende en el Parque Cincuentenario, calle San Lorenzo 768, y dispone del WhatsApp 3564 652318 para consultas o turnos.