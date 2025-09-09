Vacunación antirrábica y castraciones: cómo sigue el cronograma en San Francisco

La Unidad Móvil de Sanidad Animal y Zoonosis de San Francisco continúa esta semana con las actividades de castración y vacunación antirrábica, ofreciendo atención gratuita y por orden de llegada en distintos puntos de la ciudad.

El operativo, organizado por la Secretaría de Salud, incluye recomendaciones específicas para garantizar el bienestar animal y el correcto desarrollo de los procedimientos.

Durante las jornadas, se atiende a perros y gatos que cumplan con los requisitos establecidos: seis horas de ayuno de sólidos y líquidos para la castración, gatos transportados en bolsa de red y perros con bozal y correa. Además, se solicita llevar una manta abrigada por cada animal a ser castrado. En caso de mal clima, las actividades serán reprogramadas.

Próximas fechas y lugares de atención

Miércoles 10 de septiembre

Barrio 9 de Septiembre – Centro Vecinal (Sargento Cabral y Catamarca)

Castración: de 8:00 a 10:00 hs

Vacunación: de 10:00 a 13:00 hs

Castración: de 13:00 a 17:00 hs

Jueves 11 de septiembre

Barrio La Milka – Centro Vecinal (Rioja 450)

Castración: de 8:00 a 10:00 hs

Vacunación: de 10:00 a 13:00 hs

Castración: de 13:00 a 17:00 hs

Jornadas en el Centro de Zoonosis

Además del recorrido barrial, el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis continuará atendiendo en su sede ubicada en Parque Cincuentenario, calle San Lorenzo 768.

Viernes 12 de septiembre

Lunes 15 de septiembre

Para obtener turnos o realizar consultas, se puede escribir al número de WhatsApp 3564 652318.