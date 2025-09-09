Vacunación antirrábica gratuita en San Francisco: este martes la unidad móvil estará en barrio Los Palmares

La Municipalidad de San Francisco continúa con su campaña gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos.

Este martes 9 de septiembre, la Unidad Móvil de Sanidad Animal y Zoonosis se instalará en el Centro Vecinal de barrio Los Palmares, ubicado en Los Aromos 1950, donde se atenderá al público de 8:15 a 13 horas, por orden de llegada.

Desde la Secretaría de Salud recordaron llevar a los gatos en bolsa de red para evitar escapes y a los perros con correa y bozal.

En caso de lluvia o mal tiempo, la actividad será suspendida y reprogramada.

Más fechas y puntos de vacunación

Además del operativo en barrio Los Palmares, el equipo veterinario continuará la atención durante la semana en el Centro de Sanidad Animal y Zoonosis, ubicado en calle San Lorenzo 768, en Parque Cincuentenario, el martes 9 por la tarde y el viernes 12 de septiembre.

Para consultas o más información, se puede contactar por WhatsApp al 3564 652318.