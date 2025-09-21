La Facultad Regional San Francisco de UTN y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) celebran los 25 años de la firma del histórico convenio que dio inicio a un modelo educativo innovador, integrando una universidad pública y otra privada para ampliar la oferta académica en la ciudad y la región.

En ese marco, el próximo viernes 3 de octubre, se llevará a cabo una cena conmemorativa desde las 21:30 en el Superdomo San Francisco (25 de Mayo 1923), a la que están invitados estudiantes, docentes, egresados y profesionales que fueron parte de este camino compartido. Ese mismo día también tendrá lugar la Colación de Grado de UCES San Francisco.

El convenio se firmó a fines de 1999 entre el entonces decano Ing. Raúl Alberto y el rector de UCES, Dr. Horacio O’Donnell, permitiendo que en el ciclo lectivo 2000 comenzaran a dictarse las carreras de Abogacía y Contador Público en las instalaciones de UTN.

Una experiencia pionera

El actual decano de UTN San Francisco, Ing. Alberto Toloza, remarcó que la iniciativa “surgió de la necesidad de ampliar la oferta educativa en la ciudad” y destacó que, desde sus inicios, fue un modelo disruptivo que hoy se consolida con cinco carreras en marcha y una sexta en proyecto.

“El convenio permitió que nuestra Facultad, históricamente orientada a carreras técnicas, se transformara en un centro de educación más integral, diverso e interdisciplinario”, subrayó Toloza.

Un hecho histórico para la educación superior

Por su parte, la Lic. Manuela Vázquez, Coordinadora General de UCES San Francisco, señaló que la firma del convenio “fue un hecho histórico dentro del sistema universitario argentino”, y recordó que el objetivo principal siempre fue “evitar que los jóvenes del interior tuvieran que irse lejos para poder estudiar”.

Actualmente, UCES dicta las carreras de Contador Público, Abogacía, Recursos Humanos, Psicología y Marketing, y proyecta incorporar Dirección de Negocios en 2026. Vázquez resaltó además la consolidación del vínculo con la comunidad local y regional, tanto en lo académico como en lo social y profesional.

“Muchos de nuestros egresados hoy son docentes de la institución, y el nivel académico se refleja en los resultados: en concursos para ingresar a Tribunales, nuestros graduados suelen liderar los órdenes de mérito en toda la provincia”, afirmó.

Confirmación de asistencia

La comunidad universitaria interesada en participar de la cena puede confirmar su asistencia completando el formulario disponible en el siguiente enlace:

👉 https://forms.gle/P5ahCz3AGzGNyUEj8