UTN San Francisco y CACNOVI realizarán un conversatorio sobre accesibilidad e inclusión en la educación superior

En el marco del “Mes del Bastón Blanco” y del 53º aniversario del Centro de Acción Comunitaria de No Videntes (CACNOVI), UTN San Francisco llevará a cabo un el conversatorio “Aportes para la accesibilidad e inclusión en el Nivel Superior”, una jornada abierta destinada a promover el debate y la reflexión sobre educación inclusiva.

La actividad tendrá lugar el lunes 20 de octubre a las 17 en el Salón de Actos “Santiago Pampiglione” y estará dirigida a docentes, nodocentes, estudiantes y miembros de instituciones educativas, además de toda persona interesada en la temática.

Durante la jornada se abordarán perspectivas y experiencias vinculadas a la inclusión educativa, con el propósito de desmontar mitos y prejuicios en torno a las personas con discapacidad, compartir recomendaciones y estrategias pedagógicas para docentes, y difundir buenas prácticas institucionales que promuevan entornos accesibles y equitativos.

La propuesta invita a reflexionar sobre la accesibilidad como un derecho humano fundamental, entendiendo que todas las personas, en distintos momentos de la vida, podemos encontrarnos en situación de discapacidad. En este sentido, se enfatiza la necesidad de que las instituciones educativas y la sociedad en su conjunto asuman el compromiso de garantizar la accesibilidad, la inclusión y la participación plena de todas las personas.

Por razones organizativas, se solicita inscripción previa mediante un formulario disponible en línea.

Se entregarán certificados de participación a quienes asistan al conversatorio.