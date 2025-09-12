Entre el miércoles 17 y el viernes 19 de septiembre, la UTN San Francisco será sede de la XXI Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control (RPIC 2025), un evento que por primera vez se realiza en una Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional.

Según informó la institución, el encuentro busca difundir avances científicos y tecnológicos en áreas como automatización, control, procesamiento de señales e inteligencia artificial. Reunirá a investigadores, ingenieros, profesionales de la industria y estudiantes de todo el país, con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos y desarrollos innovadores en ingeniería.

El acto de apertura se llevará a cabo el miércoles 17 a las 10, seguido por la primera conferencia del Dr. Alejandro Gonzalez sobre “Modelado dinámico y control de sistemas biomédicos”. Durante los tres días se dictarán charlas plenarias a cargo de especialistas nacionales e internacionales, y se presentarán trabajos de investigación en distintas temáticas.

Ese mismo miércoles a las 19.30, la Tecnoteca de San Francisco será escenario de una disertación abierta a toda la comunidad del Dr. Rubén Piacentini, quien expondrá sobre “Cambio climático y contaminación atmosférica, ¿qué nos informan los datos satelitales y terrestres?”.

Las actividades, de entrada libre y gratuita, se realizarán en el Aula A del sector de Cuarto Nivel de la Facultad Regional y serán transmitidas por el canal de YouTube de UTN San Francisco.