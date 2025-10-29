UTN San Francisco llevó a cabo un simulacro de emergencia

Este martes 28 de octubre, se llevó a cabo en UTN San Francisco un nuevo simulacro de explosión y evacuación, que contó con la participación de toda la comunidad educativa y la colaboración de distintas instituciones de la ciudad.

La actividad, que volvió a confirmar que nuestra Facultad Regional está preparada para responder ante una emergencia, fue organizada por la Comisión de Higiene y Seguridad en el Trabajo y se enmarca en el Plan de Higiene y Seguridad que estipula su realización anual.

El simulacro comenzó alrededor de las 20 y se extendió por aproximadamente una hora. En esta oportunidad, se simuló una explosión de baterías, con generación de humo y riesgo de propagación. La situación también involucró la atención de personas afectadas, que fueron asistidas según los protocolos establecidos.

Del procedimiento participaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Francisco, con un total de 13 bomberos y bomberas, además de personal de la Guardia Urbana Municipal y el servicio de emergencias UCEMED.

Finalizada la evacuación y el control de la situación, se dará lugar a una etapa de evaluación técnica para revisar el operativo y fortalecer posibles aspectos de mejora.

Cabe recordar que este es el cuarto simulacro de evacuación y emergencia que se realiza en los últimos años: el anterior, llevado a cabo el 31 de octubre de 2024, simuló un incendio con explosión química en el laboratorio TIC y también contó con la participación de múltiples organismos de respuesta.

Estas actividades se enmarcan en las políticas permanentes de seguridad institucional de dicha casa de estudios, que incluyen también capacitaciones periódicas en RCP y otras prácticas preventivas, siempre orientadas al bienestar y cuidado de toda la comunidad educativa.