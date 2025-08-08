UTN San Francisco firmó un convenio con Porteña para optimizar su planta de agua potable
La universidad le brindará asistencia técnica a la Cooperativa de Porteña que provee el servicio allí.
La UTN San Francisco firmó un convenio de asistencia técnica con la Cooperativa de Servicios Públicos de Porteña para optimizar el funcionamiento de la planta de recepción, cloración y bombeo de agua potable de esa localidad.
El acuerdo prevé acciones conjuntas que incluyen la capacitación del personal, la elaboración de manuales de calidad, la estandarización de procedimientos operativos, la mejora en los sistemas de documentación técnica y la optimización del proceso de cloración.
Las tareas estarán a cargo del Laboratorio de Servicios (LaSer) de UTN, que aportará su equipo técnico y académico. Los trabajos se desarrollarán de manera presencial y remota, e incluirán el diseño de planes de muestreo de agua, formación en la correcta toma de muestras, elaboración de planes de contingencia, análisis de puntos críticos y monitoreo de variables clave del proceso.
Asimismo, se brindará asesoramiento a la cooperativa para su representación técnica ante organismos de control municipales, provinciales y nacionales.