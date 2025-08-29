Este viernes 29 de agosto, la Asamblea de Facultad de la UTN San Francisco elegirá a las autoridades de la institución para el período 2025-2029.

La Asamblea de Facultad se reunirá a partir de las 19 en el salón de actos “Santiago Pampiglione”. Fue convocada a través de la Resolución de Decano 460/2025. Contará con la participación de los miembros del Consejo Directivo y de los Consejos Departamentales, en representación de los cuatro claustros universitarios: docentes, estudiantes, graduados y nodocentes.

Desde las 17 se pondrá en marcha el proceso de acreditación, y tras ello, dará inicio la reunión de la Asamblea de Facultad. Allí, además de cumplir con el procedimiento estipulado en el orden del día para esta ocasión, son los consejeros los que proponen a las personas que consideran que deben ocupar los cargos mencionados, para después dar paso al intercambio de opiniones, y luego la votación, que es secreta y personal.

En primer término se elige al decano, para repetir luego el proceso y elegir a quien ocupará el vicedecanato hasta 2029.