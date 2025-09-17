UTN San Francisco concentrará este miércoles en defensa de la educación

Este miércoles 17 de septiembre a las 18 se realizará en San Francisco una manifestación en defensa de la educación y la salud pública, en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica.

La concentración será en la sede de la UTN San Francisco, desde donde se iniciará la marcha bajo la consigna “No al veto”, en línea con la convocatoria lanzada por universidades, gremios docentes y centros de estudiantes en todo el país.

La manifestación en San Francisco será en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria con concentraciones en ciudades de todo el país. En Córdoba se espera una marcha masiva en la capital provincial, además de concentraciones en Río Cuarto y Villa María, entre otras ciudades.

Días atrás, el decano de la UTN San Francisco, Alberto Toloza, advirtió en diálogo con El Periódico que la falta de previsibilidad presupuestaria obliga a la casa de estudios a suspender y limitar actividades complementarias. “La universidad sostiene a toda costa las actividades básicas, pero tiene serias dificultades para proyectar crecimiento, obras y hasta la compra de insumos”, señaló, alertando además por el estancamiento salarial de docentes y no docentes.

Marcha Federal

La manifestación en San Francisco se enmarca en una serie de medidas que vienen impulsando instituciones educativas y organizaciones gremiales a nivel nacional en defensa del sistema universitario y de la salud pública.

Por otra parte, desde el Consejo Interuniversitario Nacional emitieron este martes un comunicado en el que aseguraron que el aumento anunciado por el presidente Javier Milei en su proyecto de Presupuesto 2026 está lejos de garantizar el funcionamiento del sistema universitario.

“El mensaje emitido por el presidente Javier Milei sobre el proyecto de presupuesto 2026 es una iniciativa sin novedades que consolida el ajuste sobre el sistema universitario. Los 4,8 billones de pesos anunciados por el presidente para las universidades el año próximo implican anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y quedan muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema”, cuestionaron

“Dicho de otro modo, prácticamente, para el 2026 es igual presupuesto que para el 2025”, explicaron desde la entidad que nuclea a las autoridades de las universidades nacionales.