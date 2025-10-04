La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) acreditó por un período de seis años la Especialización en Ingeniería Gerencial que dicta la UTN Facultad Regional San Francisco, tras superar exitosamente las instancias de evaluación y auditoría establecidas por el organismo nacional.

Este reconocimiento se enmarca en un proceso de evaluación externa regulado por la Ordenanza N° 71 de la CONEAU, que contempla la designación de comités de pares académicos, la revisión de planes de estudio, trabajos finales, desempeño docente, infraestructura y normativa institucional.

El análisis se llevó a cabo bajo criterios y estándares de calidad definidos por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, garantizando transparencia, objetividad y el cumplimiento de las exigencias vigentes para las carreras de posgrado del sistema universitario argentino.

La resolución de acreditación confirma que la carrera cumple con los estándares nacionales y consolida sus condiciones de formación. Además, la CONEAU dispuso un compromiso institucional para implementar mecanismos de seguimiento de graduados y actualizar la bibliografía, reforzando el carácter dinámico y de mejora continua de la propuesta académica.

Desde su creación en 2015, la Especialización en Ingeniería Gerencial ha formado a más de 70 profesionales, contribuyendo al desarrollo productivo y tecnológico de la región y reafirmando el compromiso de la UTN San Francisco con la excelencia académica y la rendición de cuentas públicas.

Al respecto, el decano Ing. Alberto Toloza expresó: “La resolución de la CONEAU confirma que la carrera cumple con los más altos estándares nacionales y nos compromete a continuar trabajando en la mejora continua y en el acompañamiento de nuestros graduados”.