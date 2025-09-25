UTN San Francisco: abrieron las inscripciones a la Tecnicatura Universitaria en Programación
El seminario de ingreso comenzará el martes 4 de noviembre y está destinado a todas aquellas personas interesadas en comenzar a cursar esta carrera durante el próximo año. Las inscripciones se realizan de manera online y los cupos son limitados.
Ya se encuentran abiertas las inscripciones al Seminario Universitario de Ingreso 2026 de la Tecnicatura Universitaria en Programación, carrera que se dicta en UTN Saan Francisco.
El seminario comenzará a dictarse el martes 4 de noviembre a las 19 y finalizará el jueves 4 de diciembre. Está destinado a todas aquellas personas interesadas en comenzar a cursar esta carrera durante el próximo año en esa casa de estudios.
Las inscripciones se realizan de manera online y los cupos son limitados.
Las clases del Seminario de Ingreso se dictarán de lunes a viernes de 19 a 23 y estarán organizadas en torno a dos módulos: Matemática y Fundamentos de Programación e Informática. Quienes se inscriban deberán realizar un aporte a la Asociación Cooperadora para validar su inscripción.
Consultas e inscripciones
Las personas interesadas en efectuar consultas pueden comunicarse con la Oficina de Alumnos, en el área Académica, a través del correo electrónico: oficinaalumnos@sanfrancisco.utn.edu.ar. También de forma presencial en la facultad, de lunes a viernes de 15:30 a 21:30. Teléfono: 03564 421147 internos 117 / 123. Además, se pueden evacuar dudas por las siguientes vías: Secretaría Académica, al WhatsApp 3564 216672; o a través de la Secretaría de Asuntos Universitarios, al WhatsApp 3564 236255.
Para más información, las personas interesadas pueden ingresar a: https://sanfrancisco.utn.edu.ar/carreras/tecnicatura-universitaria-en-programacion/. Para inscribirse, en tanto, pueden ingresar a: https://inscripcion.frsfco.utn.edu.ar:4443/preinscripcion_tecnicatura.