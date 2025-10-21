La Federación Argentina de Docentes Universitarios Tecnológicos (FAGDUT) anunció un paro nacional de 48 horas para este martes y miércoles, en protesta por la falta de promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Poder Ejecutivo.

La medida afectará las actividades académicas y de investigación en las 30 facultades regionales y en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, todos dependientes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

“El Gobierno sigue dilatando una decisión que ya fue tomada por el Congreso. Hoy es el último día que tiene el Ejecutivo para promulgar la ley y el silencio es total. Senadores y Diputados ya la aprobaron y además rechazaron su veto, ¿qué más quieren?”, expresó el secretario general de FAGDUT, ingeniero Ricardo Mozzi, en un comunicado difundido este lunes.

Reclamo por la estabilidad del sistema universitario

Mozzi sostuvo que “la dilación del Gobierno sólo genera tensión y malestar” y cuestionó las prioridades del Ejecutivo: “Mientras el presidente Milei sigue enfocado en contraer deuda en dólares para negocios de unos pocos, más de la mitad de los docentes universitarios están bajo la línea de la pobreza”, afirmó el dirigente sindical.

La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y con veto rechazado, establece entre sus puntos centrales la obligación del Ejecutivo de convocar a paritarias docentes cada tres meses y garantizar un aumento sostenido del presupuesto universitario.