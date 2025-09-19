Uso responsable de la guardia: cómo se priorizan las atenciones en el Hospital Iturraspe
El Hospital Iturraspe lanzó una campaña de concientización sobre el uso responsable del servicio de guardia, destacando el sistema de triage (o triaje) como método para organizar la atención según la urgencia de cada caso.
La iniciativa busca informar a la comunidad sobre cómo se establece el orden de atención en las guardias hospitalarias, priorizando siempre los cuadros más graves.
A través de una serie de placas informativas, el hospital explicó que la atención se organiza por niveles de urgencia:
- Resucitaciones: son los casos más graves y se atienden de inmediato. Incluyen paro cardiorrespiratorio, asfixia, hemorragias graves, entre otros.
- Emergencias: situaciones donde la vida del paciente está en riesgo y se requiere asistencia inmediata. Por ejemplo: convulsiones, pérdida de conciencia o dificultad respiratoria aguda.
- Urgencias: afecciones que, sin poner en riesgo la vida en forma inmediata, requieren atención pronta para no agravarse. Entran aquí ataques de asma, intoxicaciones, accidentes o picaduras de animales ponzoñosos.
- Urgencias menores: cuadros que pueden esperar un mayor tiempo de atención sin implicar un riesgo inmediato, como vómitos, diarreas o fiebre menor a 38°C.
- Consultas sin urgencia: finalmente, están las afecciones de salud que no requieren atención inmediata. En estos casos, se recomienda solicitar turno en consultorio para un abordaje más adecuado y completo.
Desde el Ministerio de Salud de Córdoba y el hospital remarcan la importancia de acudir a la guardia solo cuando sea estrictamente necesario y dejar espacio para quienes verdaderamente necesitan atención inmediata. Usar correctamente este servicio contribuye a mejorar la eficiencia del sistema de salud y el bienestar de toda la comunidad.