La iniciativa busca informar a la comunidad sobre cómo se establece el orden de atención en las guardias hospitalarias, priorizando siempre los cuadros más graves.

A través de una serie de placas informativas, el hospital explicó que la atención se organiza por niveles de urgencia:

Resucitaciones: son los casos más graves y se atienden de inmediato. Incluyen paro cardiorrespiratorio, asfixia, hemorragias graves, entre otros. Emergencias: situaciones donde la vida del paciente está en riesgo y se requiere asistencia inmediata. Por ejemplo: convulsiones, pérdida de conciencia o dificultad respiratoria aguda. Urgencias: afecciones que, sin poner en riesgo la vida en forma inmediata, requieren atención pronta para no agravarse. Entran aquí ataques de asma, intoxicaciones, accidentes o picaduras de animales ponzoñosos. Urgencias menores: cuadros que pueden esperar un mayor tiempo de atención sin implicar un riesgo inmediato, como vómitos, diarreas o fiebre menor a 38°C. Consultas sin urgencia: finalmente, están las afecciones de salud que no requieren atención inmediata. En estos casos, se recomienda solicitar turno en consultorio para un abordaje más adecuado y completo.

Desde el Ministerio de Salud de Córdoba y el hospital remarcan la importancia de acudir a la guardia solo cuando sea estrictamente necesario y dejar espacio para quienes verdaderamente necesitan atención inmediata. Usar correctamente este servicio contribuye a mejorar la eficiencia del sistema de salud y el bienestar de toda la comunidad.