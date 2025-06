Unos 150 jóvenes participaron de la segunda edición de ‘San Francisco Debate'

Con la participación de 150 jóvenes de establecimientos de nivel medio, se llevó a cabo la segunda edición de ‘San Francisco Debate’, un programa municipal creado para que los jóvenes encuentren el ámbito ideal para debatir temas de actualidad, desarrollar habilidades oratorias y fortalecer la participación juvenil en la vida pública.

En este evento, los jóvenes tienen la oportunidad de expresar y defender sus puntos de vista sobre temas relevantes que afectan a la sociedad.

En esta oportunidad, el programa tuvo un alcance regional ya que, además de nuestra ciudad, también participaron jóvenes de establecimientos educativos de Frontera, Josefina y Morteros.

El objetivo principal del programa es fomentar el debate y la reflexión crítica entre los jóvenes, permitiéndoles desarrollar habilidades de comunicación, argumentación y pensamiento analítico. Además, busca involucrar a los jóvenes en la toma de decisiones y en la construcción de una sociedad más participativa.

El intendente municipal, Damián Bernarte, participó del acto inaugural de este programa y en ese marco exhortó a los jóvenes participantes a ser protagonistas de la realidad, instándolos a involucrarse en diferentes ámbitos de la comunidad para contribuir en la construcción comunitaria.

En este sentido, el intendente Bernarte felicitó la organización de este encuentro de debate protaogonizado por jóvenes estudiantes que demuestran no sólo su entusiasmo sino también su compromiso con la realidad y la manera que ellos encuentran de ser protagonistas en el análisis de diferentes cuestiones de la vida cotidiana.

Durante la visita a ‘San Francisco Debate’, el intendente destacó: "Para nuestra comunidad es muy importante esta actividad y más aún es destacable el nivel de compromiso de los jóvenes que, en un día de descanso, se han involucrado para llevar a cabo una actividad extra curricular”.

Tras destacar también el trabajo que llevó a cabo el Área de Juventud de Municipalidad de San Francisco en la organización del evento, luego remarcó que “esta actividad es muy importante para la comunidad de San Francisco. Nosotros necesitamos jóvenes con espíritu crítico, formándose y cultivando el respeto, la defensa de las ideas propias entendiendo y respetando que existen opiniones y miradas divergentes”.

“Yo soy un convencido que la realidad tiene tantas posturas como ojos la analizan. En función de eso tenemos que aprender a analizar y convivir con quienes piensan distinto”, continuó señalando para luego agregar que “filosóficamente no hay una verdad absoluta, sino que, cada uno desde nuestra mirada le agregamos parte de nuestra subjetividad. Si entendemos esto, si entendemos que aún con la mirada del otro podemos enriquecernos y que, pensando distinto podemos llevar adelante un proceso de avance del conocimiento. Si entendemos esta lógica no tengo ninguna duda que la sociedad que ustedes van a construir será mejor que la que hemos construido hasta el presente”.

Luego continuó destacando que “esperamos que todos ustedes finalmente puedan alcanzar una participación activa en la vida de la ciudad de San Francisco. Si entendemos que hay cosas que no están bien no se van a arreglar si las miramos desde afuera y no participamos. Que este encuentro sirva para que ustedes profundicen la participación comunitaria porque ustedes son el presente y el futuro de la ciudad”.