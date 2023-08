Estos días, la Municipalidad de San Francisco, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Educativo, realizó la entrega de nuevos elementos para el desarrollo de las actividades prácticas del curso de peluquería que se brinda en el Centro de Desarrollo Regional San Francisco (CEDER). Pero no es la única capacitación que allí se brinda, sino que en la actualidad alrededor de 800 personas asisten a los 21 cursos de formación profesional que hay en marcha.

Marcela Algarbe, responsable del CEDER San Francisco, se refirió a esto en La Mañana de El Periódico y se mostró feliz de que se haya podido mantener la matrícula.

“Eso habla también de la necesidad de las personas que participan de los cursos de aprender un oficio para generar algún emprendimiento productivo o para conseguir trabajo”, sostuvo.

Para contextualizar, Algarbe explicó que el CEDER depende del Ministerio de Empleo y Formación Profesional de Córdoba, que es la dependencia que administra los programas de empleo como, por ejemplo, el PPP, el XMí y el Pila.

Es así que una de las funciones del CEDER es asesorar sobre estos programas de empleo y ayudar a las personas a inscribirse. Asimismo, las empresas remiten allí las planillas de horarios una vez que el beneficiario del programa ingresó a trabajar.

Por otro lado, informó Algarbe, en el Ministerio funciona el Portal de Empleo, un lugar en el que las empresas que ofrecen empleo y las personas que lo necesitan suben su demanda: “Ahí hay un área de intermediación laboral, que es la que permite que una persona pueda ingresar a algún puesto de trabajo”.

Y una tercera función es la relacionada a los cursos de formación profesional.

Más de 30 años capacitando

La titular del CEDER recordó que ya hace más de 30 años que este organismo funciona en San Francisco y sostuvo que en los últimos años creció en gran medida la cantidad de cursos que ofrece.

En eso, destacó el apoyo del ministerio, de las instituciones y de los municipios de San Francisco y localidades de la región como La Francia, Colonia Marina, Colonia San Bartolomé, Laspiur, Las Varas, El Arañado y Alicia.

“No solamente tiene que ver con el trabajo que se hace en el CEDER, sino con el apoyo del ministerio, con todo lo que aporta para que los cursos se lleven adelante, como por ejemplo el salario de los docentes, el pago de los insumos. También, con el apoyo de las instituciones que valoran la formación profesional, tanto como nosotros, y trabajan para eso. Tenemos, en el caso de los cursos de soldadura y tornería, el apoyo de UOM, porque los cursos se dan en el predio de Sarmiento 535. Y por supuesto, un aporte fundamental de los municipios", explicó.

En el caso particular del municipio de San Francisco, Algarbe contó que también trabaja en la gestación de los cursos: “Surgen de una demanda puntual que detectan habitualmente las Oficinas de Empleo”.

“Acá la Oficina de Empleo hace un gran trabajo, hablan con las empresas, saben cuáles son los oficios que más se requieren, y a fines de cada año no envía la demanda de cursos que existe. Se presenta una planificación al Ministerio, que habitualmente se aprueba siempre que sea lógica, y en base a eso se definen qué cursos se dan", detalló.

Seguidamente, agregó: "Habitualmente la matrícula oscila entre los 25 y 30 personas, pero este año, por ejemplo, en el curso de electricidad tuvimos que habilitar prácticamente 40 personas por curso porque en el caso particular no es solo que la persona viene y quiere hacer el curso, sino que también hay muchos electricistas habilitados que no pudieron rendir o rindieron mal la reválida con el ERSEP, entonces necesitan volver a hacer el curso para obtener la habilitación y seguir trabajando”.

Inscripciones

Las preinscripciones suelen abrir en febrero de cada año ya que los cursos son anuales, por lo que, para anotarse, habrá que esperar hasta el año que viene.

“Nosotros tenemos cursos modulados. Por ejemplo, un curso de peluquería se dicta en dos etapas. La primera parte, que son las primeras setenta horas de auxiliar en peluquería, va de mayo hasta julio. Y después, desde que volvemos de las vacaciones hasta fines de año se hace peluquería unisex. Y así sucede con todos los cursos. Salvo que acrediten haber hecho una capacitación relacionada en otro lado o que hayan hecho la primera parte otro año, pueden comenzar en la segunda. Pero en esos casos puntuales. De cero, ya no puede empezar nadie", aclaró Algarbe.

De todas maneras, por consultas, las personas interesadas se pueden llegar al CEDER, en Belgrano 2158. La atención es de lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 19 a 23. También se pueden hacer consultas a través de Facebook e Instagram o a través del (03564) 15516796.

“Hay mucha gente que queda afuera. Quisiéramos dar respuesta a todos, pero es difícil. De acuerdo a los cursos aprobados por el Ministerio hacemos una preinscripción en febrero. Para saber quiénes son las personas que estarían dentro de los cursos, las llamamos y hacemos una reunión, porque todas tienen que tener Ciudadano Digital (CIDI). Hoy todos se tienen que anotar por CIDI cuando la provincia lanza el programa ‘Córdoba me capacita’. Entonces tratamos de ayudarlos en eso, para que cuando el Ministerio lance la inscripción, todos tengan el CIDI en funcionamiento”, apuntó Algarbe.

Seguidamente, dijo: “Luego de la preinscripción, se anotan de manera definitiva por CIDI y de ahí se selecciona. Pueden ingresar jóvenes a partir de los 16 años hasta la edad jubilatoria. Y como a los jóvenes es a los que más les cuesta conseguir trabajo, estos dos últimos años tratamos de priorizar por edad para que se capaciten los más jóvenes”.

Cursos más demandados

Entre los cursos más demandados, indicó la titular del organismo, se encuentra electricidad y, en este año particular, soldadura y tornería CNC.

Cada año suelen preinscribirse más de mil personas.