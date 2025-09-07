Una vida forjada en la metalurgia

Cada 7 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Metalúrgico, una fecha que reconoce la labor de miles de trabajadores que, desde talleres y fábricas, sostienen con su esfuerzo a la industria nacional. En San Francisco, ese día se vive con un matiz especial: aquí, el sector metalúrgico es uno de los motores productivos de la ciudad, con historias de vida atravesadas por sacrificio, aprendizajes y perseverancia.

Una de esas historias es la de Fabrizio Arias, que a los 37 años ya acumula más de dos décadas en el rubro.

Su vínculo con la metalurgia comenzó de manera casi fortuita, cuando a los 16 años entró a trabajar en Magnic, una empresa ubicada en barrio Sarmiento. “Mi padre fue a hablar, quedaba a dos cuadras de mi casa, y a la semana ya estaba adentro. Al principio hacía lo más básico: barrer, limpiar, terminar piezas. Con el tiempo fui aprendiendo, observando, y hoy soy fresador”, contó.

“Yo agarré la vieja escuela, la de formarte ahí adentro. Cuando vos ves tu sueldo ya cambia el panorama, querés progresar. Mes a mes fui creciendo y gracias a eso hoy puedo decir que tengo muchas cosas”, recordó.

Su paso por la empresa también estuvo marcado por los cambios tecnológicos que transformaron al sector: “Antes se hacía todo muy manual. Hoy hay máquinas que reemplazan personas, pero todavía queda mucho de artesanal en nuestro trabajo”.

En el día a día, la rutina dentro de una fábrica no siempre resulta sencilla. Arias reconoce que no cualquiera se adapta a un empleo de tantas horas bajo techo: “Es cansador, estar encerrado no es fácil, por eso hay que enfocarse en algo para no comerse la cabeza. Yo tuve oportunidades de otros trabajos, pero decidí quedarme porque tenía un objetivo y porque siempre encontré la forma de aprender algo nuevo”, explicó.

Con el paso del tiempo, también fue testigo de la llegada de nuevas generaciones y de cómo cambió la manera de encarar el trabajo. “Hoy cuesta que los chicos se concentren, hay más distracciones. Antes no había celulares y prestábamos atención. Lo que siempre digo es que lo importante es tener un objetivo, porque sin eso es difícil aguantar”, remarcó.

El oficio lo convirtió en una referencia para los que se sumaron a la empresa, incluso en el rol de enseñar a otros. “Me tocó capacitar tanto a jóvenes como a gente más grande. No es fácil, pero uno transmite lo que aprendió. Después de los dos jubilados que siguen en la empresa, soy el más antiguo”, señaló con orgullo.

Arias admite que no se imagina toda la vida dentro de una fábrica. De hecho, ya inició un curso de programación en robótica industrial para ampliar sus horizontes. “Mi idea no es terminar en una fábrica. Me gustaría cambiar de rubro, aprender otra cosa. Soy de los que creen que el trabajo no es todo: la recompensa está afuera, en la vida que construís con lo que ganás adentro. Pero todo lo que viví en estos más de 20 años me sirvió. Y me va a servir siempre".