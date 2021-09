Una niña de la ciudad decidió donar su pelo a enfermos de cáncer y emocionó a su familia

Al igual que las hermanitas Naara y Narella tiempo atrás, Alma, una nena de 9 años de nuestra ciudad, decidió cortarse el pelo y donarlo a una fundación de Freyre para que realicen con su cabello pelucas para pacientes oncológicos.

La decisión, según contó su mamá, Yesica Heis, fue de la propia niña. "Hace tiempo que venía diciendo que se quería cortar el pelo. Siempre soñé con tener una nena con el pelo largo y no estaba muy de acuerdo con esto, pero como no es muy amante del pelo atado, siempre fue del pelo suelto, le saqué el turno con una amiga que tiene una peluquería. Y el día anterior me dice 'mami, no quiero que me tiren el pelo, quiero donarlo a los chicos que tienen cáncer para que se hagan una peluca y no estén pelados o se tengan que estar poniendo un pañuelo'", contó la mujer.

Heis reconoció que la decisión la emocionó: "Lloré, cuando me lo iba diciendo no lo podía creer, pero hacía un tiempo que me venía preguntando por ejemplo qué significaba donar órganos, ayudar a los más necesitados". Por eso, la mamá contó que aceptó para contagiar la buena acción. El gesto también conmovió a la peluquera.

30 centímetros

El corte de pelo se concretó este sábado: la niña donó 30 centímetros de cabello. Ahora resta que la representante de la fundación se contacte con Alma y su familia para coordinar los pasos a seguir: "No pudimos coordinar todavía con la chica, pero esta tarde nos juntamos a hablar, ella quiere conocer a Alma".