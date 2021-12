En circunstancias que se investigan, en horas de la mañana de este martes una paciente que se encuentra internada en la Clínica “E. J. Carrá” sufrió algunas fracturas al caer de un segundo piso hacia un pasillo interno. Afortunadamente la caída fue amortiguada por unas rejas que se encontraban a solo dos metros de la ventana.

Fuentes cercanas al caso consultadas confirmaron a El Periódico el hecho, en el cual intervinieron bomberos voluntarios y personal policial, aunque una vez llegados al edificio la mujer, de algo más de 80 años, ya había sido asistida por el personal de salud.

Las primeras averiguaciones, en tanto, indican que la paciente se habría arrojado voluntariamente mientras se encontraba sola en la habitación. Por ahora es materia de investigación.

Asistencia

Existen centros de asistencia y quienes estén atravesando crisis pueden llamar al (0351) 2266135, al 0800 122 1444 -opción 6- o al servicio de Salud Mental del Hospital Iturraspe, 03564 443790 (número fijo). Especialistas en la temática remarcan que comportamientos suicidas pueden reducirse con apoyo y tratamiento de especialistas en salud mental.

Más de 800.000 personas mueren cada año por suicidio en el mundo y esta es la segunda causa principal de muerte entre personas de 15 a 29 años de edad, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el organismo, las muertes por suicidio son prevenibles. Y reiteran que para que las respuestas nacionales sean eficaces, se necesita una estrategia integral multisectorial de prevención, y que los servicios de salud tienen que incorporar la prevención del suicidio como un componente central.

Por qué hablar de suicidio

Hasta hace algunos años se creía que sobre suicidio no había que hablar demasiado, sino que el tema debía ser tratado casi como un tabú. Incluso que los medios de comunicación no debían publicar los casos para no generar un “efecto cascada”.

Al contrario de ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que hay que abordar el tema públicamente para prevenirlo y que una forma de evitarlo es recibir ayuda emocional en el momento correcto. La OMS también recomienda a los medios de comunicación hablar del suicidio, pero con responsabilidad y siguiendo determinadas pautas y criterios, a lo que adhiere El Periódico.

El objetivo es informar bajo ciertos criterios y recomendaciones de especialistas, como un forma de visibilizar el tema, que deje de ser tabú y ayudar en la prevención.

Cabe agregar que para informar se siguen las guías de recomendaciones para medios de la OMS y del Ministerio de Salud de la Nación.