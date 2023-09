En la calle se puede encontrar de todo, cosas materiales y valores ciudadanos también, ambas cosas sucedieron esta mañana en San Francisco cuando se cruzaron los caminos de un colectivero del Transporte Urbano de Pasajeros y una joven mamá.

Todo sucedió cuando “Salía del banco y venía acomodando a mi nene, dejé el cierre de la campera abierta. En la ruta cuando llegué miré que estaba abierto y se perdieron 18.000 pesos porque yo tenía 19.000”, contó a El Periódico Johana Ocaño.

La descripción de la mujer fue fundamental para que se diera con la verdadera dueña del dinero. “La chica publicó que perdió el dinero, nos contactamos y le coincidían los lugares, ella me dijo la ropa que tenía puesta y había otras personas que vieron que yo las busqué. Me quería asegurar bien que fuera ella”, agregó Roberto “Cuki” Rossi conductor de la línea C.

Con pelos y señales Johana dijo qué vestimenta llevaba al chofer: campera negra, una mochila, su niño con una campera negra y roja además de un gorro; los dos iban en una bici blanca y negra reforzada.

Los testigos, las cámaras de seguridad ciudadana y el sector dónde se halló el dinero coincidían con el relato de la chica. El final fue muy feliz, a las 10.40 se encontraron en la parada del colectivo y ella recuperó la suma.

“Era dinero para mi nene, para los gastos que tiene y la comida. El dinero era muy importante”, aseguró Johana.