Una joya italiana en el Paseo de Clásicos: Ernesto Armando y el orgullo por su Cisitalia

San Francisco vive nueva edición del tradicional Paseo de Automóviles Clásicos, que este año celebra su 21ª edición. Organizado por la Asociación de Autos Clásicos, el evento comenzó este viernes y continúa hoy sábado con una programación abierta al público y la participación de vehículos históricos provenientes de distintos puntos del país.

Desde las 9, los autos se exhibirán en el Superdomo, y a las 9.30 se iniciará una caravana por caminos rurales. Alrededor de 60 vehículos clásicos llegaron provenientes de distintos puntos de la región y el país. La muestra incluye verdaderas joyas mecánicas, desde autos de la década del ‘30 hasta modelos contemporáneos de los años ‘70 y ‘80.

Uno de los tesoros es el Cisitalia modelo 1962 de Ernesto Armando. A sus 79 años, el hombre vive su hobby de "andar con estas joyitas de otra época" con la pasión intacta.

El auto, de origen italiano, tiene una historia particular en el país. Según el testimonio de su dueño, "se armaba acá en el país con un porcentaje de elementos que tenían que ser nacionales. Era una ley que había en ese momento”.

Su rareza lo convierte en una pieza muy valorada, según confesó: "Se armaron muy pocos, no sé si llegaron a 100 o 120. En este momento quedan funcionando, calculamos que entre 10 o 12 en todo el país."

Con 750 cm³ de cilindrada, toda la mecánica del Cisitalia está basada en la del Fiat 600. "Algunos vinieron con una preparación de fábrica, este es estándar", detalló Armando. La decisión de adquirirlo fue un flechazo: “Me gustaba por la línea deportiva del auto, su estética, por supuesto. Lo vi, me gustó, hacía bastante que estaba buscando algo así y apareció este y no lo dudé”.

De las motos a los autos: un hobby por la restauración

La pasión de Ernesto por los "fierros" no es reciente: "Empecé restaurando motos antiguas que tengo algunas, y después compré un Decarlo 700 que estaba para restaurar y lo hice completo. Desarmé, volví a armar, todo desde cero. En cambio, este no, este ya lo compré así restaurado. Salvo la parte mecánica que la hice toda nueva, el resto estaba como se ve", explicó.

A pesar de ser técnico en máquinas herramientas, su carrera profesional se volcó hacia un negocio de repuestos de autos, manteniendo siempre su vínculo con el mundo automotor.

El Cisitalia no es solo una pieza de exhibición; Armando lo disfruta en la calle y en los encuentros. "Llama la atención cuando uno anda por la calle o cuando vamos a distintos paseos de clásicos. Llama la atención porque es una especie que se ve muy poco y menos así, como es este", comentó. Su auto ha despertado tanto interés que "me lo quisieron comprar en dos oportunidades, pero por ahora no lo pienso vencer", aseguró con una sonrisa.

Al contrario, lo considera un proyecto constante: "Estos autos siempre hay algo para mejorar. Son autos tan viejos que por más que estén restaurados y todo, siempre hay algo nuevo para ir haciéndolo. Entonces, siempre se le está trabajando. Sí, lo mimamos un poco", sostuvo riendo.

Por último, Armando remarcó la importancia de mantener “estas máquinas” en movimiento. "No es el día a día, pero se usa los fines de semana, lo suelo sacar, porque incluso son máquinas, que no tienen que estar tanto tiempo paradas, porque si no, después tienen sus dificultades para funcionar bien. Entonces se lo saca aparte para dar una vuelta, para pasear y si es posible para exhibirlo también. Ahí me lo miran un poco y bueno uno lo disfruta".

La Asociación

Actualmente, la Asociación de Automóviles Clásicos y Antiguos cuenta con unos 35 socios activos y una comisión organizadora integrada por 10 personas. Este año, además, se implementó un registro oficial de autos clásicos de San Francisco, aprobado por ordenanza municipal, y se pudieron registrar unos 70 vehículos clásicos de la ciudad a los que se les emite una patente simbólica, identificatoria.

Desde hace seis meses, los organizadores vienen trabajando en cada detalle, desde los servicios de gastronomía hasta la logística de hospedajes para los participantes de distintas partes del país.

Sobre el auto

Cisitalia fue una marca de coches deportivos y de carreras italiana. El nombre "Cisitalia" deriva de "Compagnia Industriale Sportiva Italia", un conglomerado empresarial fundado en Turín en 1946 y controlado por el acaudalado industrial y deportista Piero Dusio. El Cisitalia 202 GT de 1946 llegó a ser conocido en el mundo del automóvil como una "escultura rodante".

El primer Cisitalia fue un monoplaza económico, liviano y muy rígido, que tenía toda la mecánica de modelos Fiat de la preguerra, como el motor cuatro cilindros y 1089 cm3 que apenas alcanzaba los 50 caballos de fuerza, además de las suspensiones y transmisión.

Pero una vez que el auto de carreras se mostró exitoso con el propio Dusio al volante, fue esa base mecánica la que utilizó para crear el primer auto deportivo de calle.

Para 1951, Dusio creó Cisitalia Argentina, que fabricaría autos deportivos y de turismo basados en mecánica Fiat. A través de Autoar, fabricaban vehículos utilitarios y con Cisitalia Argentina, hicieron dos pequeños deportivos llamados 750 y 850, basados en los motores de 750 cm3 y 850 cm3, de la marca italiana.

La planta de Cisitalia Argentina se instaló en General Pacheco. Si bien la producción no era alta, el proceso debía demandar varios años hasta establecerse como un producto competitivo en el mercado de la industria nacional, pero después de 1955, la empresa comenzó a tener problemas. En 1963 se retiró la licencia a Cisitalia Argentina para operar en nuestro país, debido al muy bajo porcentaje de piezas nacionales que se utilizaban para la fabricación de los modelos.