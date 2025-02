En un acto de generosidad y compromiso con la comunidad, Fernanda Ríos, una vecina, decidió ofrecer sus habilidades como costurera para ayudar a aquellos que más lo necesitan. La idea surgió cuando, colaborando con la olla popular de Frontera, se dio cuenta de que muchas familias en la zona enfrentan dificultades económicas para poder cubrir necesidades básicas, como el material para los delantales que requieren los niños que ingresan al jardín de infantes.

El año pasado, esta mujer ya había comenzado a colaborar con la olla popular, un espacio de encuentro y apoyo alimentario en el que también funciona un merendero para los más pequeños. Fue allí donde conoció a Maris Soria, quien se encarga de organizar el esfuerzo solidario. “Vi los números de teléfono en Facebook, me sumé a la causa y comencé a ayudar en la cocina. Ahí establecimos una conexión, y este año decidí aportar algo más”, comentó.

Conscientes de que muchos padres no tienen los recursos para hacerle un simple delantal a sus hijos para el jardín, la mujer decidió ofrecer sus servicios como costurera sin costo alguno. "Este año dije, ¿por qué no ofrecer mis servicios? Hay muchas familias que no pueden costearlo, así que decidí poner mi talento a disposición", explicó. Para hacerlo público, grabó un video donde se ofreció a colaborar, y Maris Soria se encargó de organizar todo lo necesario.

150 delantales

El objetivo es cubrir la demanda de unos 150 delantales que necesitan los niños, que asisten al Jardín Nucleado de Frontera. Para poder llevar a cabo esta tarea, es esencial contar con la colaboración de la comunidad, tanto con insumos como con manos dispuestas a ayudar. "Ayer nos trajeron telas y la semana pasada desde Botolandia nos donaron material. Hoy, si Dios quiere, comenzamos a coser", comentó Ríos. Además, otras costureras se han sumado a la iniciativa, trabajando desde sus casas para poder realizar la mayor cantidad posible de delantales.

El espacio elegido para coordinar la ayuda es el Centro Vecinal Santa Teresa, ubicado en Calle 9 esquina 74, donde funciona también la olla solidaria. Los días y horarios de trabajo para quienes deseen colaborar son el miércoles y viernes de esta semana, de 17 a 19. La comunidad está invitada a acercarse a ofrecer telas, materiales o bien su ayuda en las tareas de costura. "A veces no se sabe coser, pero se puede ayudar a cortar, a marcar, a hilvanar. Y quién sabe, tal vez de allí surja una futura costurera", sugirió la mujer.

Como ella misma reflexionó, la solidaridad no siempre está ligada a lo que se tiene en lo material, sino a lo que se puede dar. "Mi esposo quedó sin trabajo, pero gracias a Dios conseguimos empleo en una fábrica. No tenemos mucho, pero sí nuestro talento, y eso es lo que ofrezco", explicó.

La necesidad no solo es económica, sino también emocional. Esta iniciativa busca, además de brindar un recurso material, ofrecer contención y apoyo a quienes atraviesan momentos difíciles. "Hay mucha necesidad de contención emocional, y con esta movida solidaria me voy dando cuenta de que también apuntamos a eso, a ayudar a los demás desde el afecto", concluye.

Para coordinar ayuda o colaborar con la iniciativa, se puede llamar al teléfono (03564) 15359654.