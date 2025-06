Valeria Serrano (43), una enfermera de San Francisco, se convirtió en la primera persona de la ciudad en firmar el registro de directivas anticipadas, un derecho habilitado por ley que permite a cualquier ciudadano dejar por escrito sus decisiones respecto a prácticas médicas invasivas o prolongadas en casos críticos de salud. Lo hizo hace poco más de un mes, a partir de una experiencia profesional que la llevó a reflexionar sobre el futuro y el impacto que ciertas situaciones podrían tener en su familia.

Según contó, cuida a un paciente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y eso la motivó a tomar esa decisión. "Hablando con él sobre los tratamientos que no nos gustaría atravesar, pensé en mis hijas y dije: ‘yo no quiero eso para ellas’. No quiero que tengan que dejar lo que están haciendo para cuidarme ni que enfrenten un gasto económico grande”, explicó Serrano, quien trabaja como enfermera en una empresa privada y además brinda cuidados particulares a adultos.

Según relató, el proceso fue rápido y sencillo. Se contactó con el Comité de Bioética del Hospital Iturraspe, donde la atendieron de inmediato. “Hablé con las chicas, hicimos una videollamada con una profesional de Córdoba, ella me explicó todo lo que podía aceptar o rechazar, y ese mismo día firmé. Me fui con una sensación de alivio y tranquilidad”, recordó.

Durante la firma, la persona puede decidir caso por caso: aceptar determinados tratamientos médicos, rechazar otros, o dejar establecido el nombre de una persona delegada que represente su voluntad si ya no puede expresarla por sí misma. “Te van leyendo ítem por ítem. No es algo cerrado, vos podés modificarlo. En mi caso acepté todo como estaba. Pero si el día de mañana cambio de opinión, puedo revocarlo sin problema”, explicó. También destacó que el documento solo se activa en el caso de que el firmante no pueda comunicarse por sí mismo.

La decisión, dijo, fue especialmente pensada en sus hijas, de 12 y 10 años. “No quiero que tengan que cargar conmigo. Vi mucho sufrimiento durante el COVID, muchas cosas muy tristes, y todo eso también me llevó a decir que no quiero eso para mi familia”, afirmó. Si bien habló el tema con su entorno, comentó que su familia respetó su elección sin cuestionarla.

Capacitación

Serrano participó recientemente de una jornada de capacitación gratuita y certificada sobre directivas anticipadas, organizada en la Tecnoteca de San Francisco por el Comité de Bioética del Hospital J. B. Iturraspe. Allí compartió su experiencia ante un auditorio integrado por personal de salud, estudiantes y vecinos en general.

Durante la charla, profesionales de Córdoba capital —entre ellos la doctora María Fernanda Marchetti y el doctor Andrés Toledo— explicaron cómo funciona este registro, cuáles son sus alcances legales y cómo se puede tramitar de manera gratuita y sin intervención notarial.

“No te hacen preguntas personales, no lleva mucho tiempo y no tiene costo. Eso también ayuda mucho, porque si lo hacés con un escribano, sí tenés que pagar”, comentó Serrano.

En la jornada también se abordó la importancia de respetar la autonomía de las personas en el final de la vida, y cómo este registro busca garantizar que se cumplan sus deseos en situaciones en las que ya no pueden decidir por sí mismas. Por último, subrayó que el trámite es sencillo y que hacerlo es, ante todo, un acto de responsabilidad y de amor hacia quienes nos rodean.

Por consultas se puede escribir al correo [email protected].