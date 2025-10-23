Un grupo de estudiantes del IPET 50 Emilio F. Olmos convirtió una cartelera escolar en un mensaje audiovisual contra la violencia de género. El video inspirado en los 10 años de “Ni una menos” surgió en el marco de la Jornada “Educar en Igualdad”, como una actividad conmemorativa del 3 de junio.

Gracias a la insistencia de los docentes enviaron el trabajo al Festival Internacional de Cine y Artes Estudiantiles Cine Tiza 2025m realizado en la localidad de Oncativo donde llegaron a la final.

El cortometraje, titulado “A 10 años de Ni Una Menos”, fue producido por estudiantes de sexto año “E” de la especialidad Maestro Mayor de Obras, un curso con fuerte presencia femenina ya que hay ocho mujeres entre 19 integrantes.

La propuesta fue protagonizada por todas las chicas del curso, con el apoyo de algunos compañeros varones y actualmente mientras esperan los resultados finales Morena González, Antonella Contreras y Bautista Debar reflexionaron sobre lo que significó para ellos trabajar esta temática en el aula.

Otra época

Para muchas y muchos de estos jóvenes, el movimiento “Ni una Menos” no fue solo un hecho noticioso de su infancia, sino una experiencia formativa. Tenían apenas 7 u 8 años cuando el femicidio de Chiara Páez —la adolescente santafesina de 14 años cuyo crimen motivó la primera gran marcha— sacudió al país y marcó un antes y un después en la lucha contra las violencias por motivos de género.

Morena recordó que ya desde la primaria el tema se abordaba: “En mi colegio se hablaba mucho del tema. Incluso cuando éramos chiquitos nos contaban estas situaciones: si ven que les pasan a ustedes, o si ven que les pasan a sus familias, a sus madres, a sus hermanas, traten de decirles que pueden hacer algo, o lo del 144. Es algo que se nos inculcaba también en los colegios”.

El tema sigue en el aula

Los estudiantes remarcan la importancia de que estas temáticas sean parte de los contenidos escolares, especialmente a través de la Educación Sexual Integral (ESI). Frente a los discursos que buscan desacreditarla, aseguraron que se trata de una herramienta necesaria.

“Es algo necesario e importante que se dé en los colegios, porque, así como hay familias que son totalmente abiertas a hablar sobre estos temas, también hay familias muy cerradas, donde estas cosas no se dicen ni se piensan. Entonces, que estos chicos que no tienen las herramientas en casa puedan informarse en la escuela, es algo necesario”, expresaron a El Periódico.

Aunque aún queda mucho camino por recorrer, el trabajo de este grupo demuestra que la escuela es un espacio transformador y que a 10 años de “Ni una menos”, el movimiento no es una consigna sino el puntapié para un verdadero cambio social.

Un video artesanal

En relación a su participación en el Festival de Cine Tiza, los chicos reconocieron que no era de su interés llegar allí y nunca imaginaron que el trabajo trascendería el ámbito escolar.

“El video lo hicimos simple en una semana surgió la posibilidad de hacerlo y mostrarlo en el acto. No tuvimos mucho tiempo ni recursos, lo hicimos todo en el colegio, lo editamos nosotros, el maquillaje fue acá y le pedimos ayuda a los chicos”, recordaron Antonella Contreras y Morena González.

Ivana Aguirre, coordinadora de curso y preceptora, junto a la docente Mariana Ávila, impulsaron la participación en el festival.

“Que una escuela técnica participe de un festival de cine con esta temática también demuestra que los estereotipos están cambiando. Las chicas y chicos no solo pueden pensar en ciencia o tecnología, sino también en derechos, en memoria, en historia. Y eso también es formación técnica”, coincidieron.

Desde el equipo docente, destacaron la madurez con la que el curso encaró la propuesta y valoran el alcance de una actividad que trascendió todas las expectativas.

Ambas acompañaron al grupo en todo el proceso y saben que, más allá del logro artístico, lo más valioso fue ver a sus estudiantes reflexionar, comprometerse y crecer.

Cabe aclarar que la propuesta fue seleccionada entre numerosas producciones de distintos puntos del país y ahora depende del voto del público para consagrarse ganadora. La decisión se tomará a través de los likes ("me gusta") que reciba el video en el canal oficial de YouTube del festival Cine Tiza.

La votación estará abierta hasta el domingo 26 de octubre y posteriormente se conocerán los ganadores.

El video se puede ver en Youtube y las personas solo deben darle “Like” en el pulgar de la plataforma: