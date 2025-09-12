Una artista de San Francisco expondrá en el Mega Evento y ExpoArte Tour 2025 en Mina Clavero

La artista sanfrancisqueña Sandra Del Rey participará desde este viernes en el Mega Evento y ExpoArte Tour 2025, que se desarrollará los días 12, 13 y 14 de septiembre en el Centro Cultural Comechingones de Mina Clavero.

El encuentro, que llega a su quinta edición, está considerado de alcance provincial y nacional y reunirá a más de 25 artistas de distintas provincias argentinas en una muestra colectiva de artes visuales. La coordinación está a cargo del reconocido artista Miguel Ángel Gatti.

Del Rey presentará una obra en la que busca destacar la importancia de la vida, fusionando creatividad e intuición como ejes centrales de su propuesta artística.

La muestra se enmarca dentro de una programación más amplia que incluye también un encuentro literario, espectáculos de danzas tradicionales y presentaciones de coros, con la conducción de la escritora Roxana Stipisich.

El evento cuenta con la dirección y producción de Ricardo Pereyra y Tito Acevedo y con el apoyo institucional del secretario de Turismo y Cultura de Mina Clavero, Alberto Pérez, y el intendente Luis Quiroga.

La apertura oficial está prevista para este viernes a las 16:15 en el Centro Cultural Comechingones, donde artistas de Córdoba, San Juan, Santa Fe y Salta compartirán sus producciones con el público en general.