Con el objetivo de introducir a las pequeñas y medianas empresas en el uso de la Inteligencia Artificial (IA), el municipio, en colaboración con el Parque Industrial y la Agencia de Competitividad del Gobierno de Córdoba, lanza el programa HackIA. Se trata de un taller presencial de formación y acompañamiento diseñado para que líderes de negocios puedan aplicar esta tecnología de manera práctica y efectiva.

El programa se desarrollará en cuatro encuentros, principalmente en la Tecnoteca San Francisco. Los participantes podrán diagnosticar el estado actual de sus empresas, probar herramientas de IA, prototipar soluciones personalizadas y vincularse con expertos para su implementación. La iniciativa, que no requiere conocimientos técnicos previos, surgió tras la visita de la referente internacional en IA, Rebeca Hwang, lo que impulsó el interés por fomentar esta tecnología en el ámbito productivo local.

Cronograma y contenido del taller:

¿Qué es la IA? - 30 de septiembre, de 10 a 13 hs.

Diagnóstico - 16 de octubre, de 10 a 13 hs.

Soluciones - 28 de octubre, de 10 a 15 hs.

Vinculación - 13 de noviembre, a las 14 hs., en Córdoba Capital.

Juan Pablo Bono, director de Innovación del municipio, destacó que HackIA "no es una charla, sino un taller intensivo de 20 horas, pensado para trabajar con problemáticas reales de cada empresa, con acompañamiento experto". El objetivo principal es que cada participante se lleve una solución concreta y factible para su organización.

El programa tiene un valor total de $650.000 por empresa, pero gracias a un financiamiento de la Agencia de Competitividad, se ofrecen becas del 50%, reduciendo el costo a $325.000. Este valor incluye los talleres, el diagnóstico personalizado, el desarrollo de un prototipo, la vinculación con expertos y el seguimiento durante todo el proceso.

Los cupos son limitados y las inscripciones se realizan a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1pYc7-AHPnIoC_MAceW7zgYEtrjUsYVtTRwSx9MQaAhxp3w/viewform