En la edición 2025 de la Olimpiada Internacional de Matemática Atacalar desarrollada en San Fernando del Valle de Catamarca, la delegación cordobesa tuvo una notable actuación.

El encuentro reunió a 135 estudiantes de La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Córdoba.

La representación cordobesa, conformada por 27 estudiantes de primaria y secundaria, logró 25 medallas. Entre ellos, el sanfrancisqueño Tomás Carabolante de la escuela ProA en Desarrollo de Software. terminó segundo en su categoría.

En este marco, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “Cada logro de nuestros estudiantes es fruto del esfuerzo compartido entre las escuelas, las familias y el Gobierno. La matemática, además de ser una disciplina central, cuando se vincula con la vida, promueve el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo en equipo, que son claves para el futuro de nuestros adolescentes y jóvenes”.

Por su parte, Rosana Zárate, subdirectora de Programas Especiales, señaló: “La Olimpiada Internacional de Matemática ATACALAR representó un espacio privilegiado para el encuentro de jóvenes talentos que compartieron no solo el desafío intelectual de la matemática, sino también el valor de la integración regional”.

En tanto, Laura Vélez, coordinadora de Matemática e integrante del equipo técnico de la Subdirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, sostuvo: “Para dar respuesta a los desafíos propuestos en esta Olimpiada nuestros estudiantes, además de interpretar información y desarrollar un procedimiento matemático adecuado, tuvieron que analizar los resultados obtenidos y tomar decisiones acordes al contexto. Por eso es fundamental continuar implementando en nuestras escuelas propuestas que promuevan el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y la creatividad”.

Este año, la provincia de Córdoba celebra 11 años de participación ininterrumpida en esta iniciativa, que trasciende fronteras y fortalece los lazos culturales y educativos entre Argentina y Chile. Durante más de una década, el intercambio entre estudiantes, docentes y comunidades educativas ha demostrado que la cooperación binacional potencia el aprendizaje y enriquece las trayectorias escolares.