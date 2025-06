Un sanfrancisqueño quiere llevar la bandera de la ciudad a las cumbres más altas de América

Sentirse orgulloso de la tierra y el lugar de donde se proviene es un sentimiento inexplicable, a veces es el motor para que las personas realicen hazañas y se propongan nuevos retos. Dentro de las cientos de historias con estas características se encuentra la de Alejandro Jobet, joven de 34 años nacido y criado en San Francisco, pero “domador” de las actividades en la montaña.

Vecino de barrio Jardín, de un mecánico y una ama de casa conoció el sur cuando era pequeño y allí nació la llama del interés por las montañas. Siendo adulto se interesó por estudiar para ser guía - proceso en el que aun se encuentra - y en el medio ha subido y bajado en diferentes lugares.

En 2024 contó su historia a El Periódico acerca de cómo el trabajo lo llevó a Buenos Aires en 2016, pero en los últimos meses decidió regresar a sus raíces y así comenzó a delinear su próximo desafío: escalar las cumbres más altas del continente con la bandera de San Francisco en la espalda, algo que solo lograron 15 personas en el mundo.

“Esta idea la veníamos pensando con un compañero que conocí en un instituto en Buenos Aires del año pasado. Obviamente, no es como decir lo vamos a hacer mañana, nosotros preferimos disfrutar el proceso, conociéndose uno, de cómo reacciona el cuerpo”, contó.

Primer paso

Con el proyecto más avanzado este año con su amigo decidieron probarse escalando el Cerro del Plata en la zona de la cordillera mendocina que tiene casi 6.000 metros de altura. En estos casos explicó normalmente se hace durante varios días una aclimatación y en etapas para que el cuerpo vaya generando glóbulos rojos, que después van a ayudar a responder de mejor manera a medida que se asciende.

El caso de Alejandro fue diferente: “En nuestro caso, la idea fue ir y hacerlo lo más rápido posible, en 3 días yo salí desde San Francisco y estaba de vuelta, o sea, prácticamente lo hicimos sin aclimatar. Ahí llegué a la conclusión de que no tengo ese problema del famoso MAM, Mal de Alta Montaña por lo menos hasta los 6.000 metros lo cual ya es muchísimo”.

Ir por todo

Después de eso formalizaron su decisión: ir por las 10 cumbres más altas del continente y la primera será el Aconcagua, es decir la más alta con 6.960 metros.

“El Aconcagua lo vamos a intentar en la segunda quincena de enero, vamos a ingresar ya aclimatados, en mi caso la idea es estar una semana previa, estar en Vallecitos recorriendo distintas cumbres y alturas del valle. Quiero llegar al ataque de la cumbre del Aconcagua aclimatado y no hacerla dentro del parque", afirmó.

La travesía inicia allí y para febrero esperan estar en San Juan rumbo al Cerro Mercedario, posteriormente en marzo pretenden atacar los dos volcanes de Catamarca, que son Incahuasi y el Nevado Ojos del Salado, con una altura de casi 6.900 metros.

Busca sponsors

Todo este proyecto tiene la particularidad de que no lo harán con mulas sino que ellos mismos llevarán su equipo de montaña. Aunque en esta empresa tienen el estado físico para hacerlo también necesitan apoyo que ya de entrada requiere tener el equipamiento adecuado para esas travesías.

“Sé que hay empresas que pueden ayudar a que esto sea mucho más fácil, mucho más rápido y no hablamos solamente con salir a pedir dinero, no todo es dinero para encarar una travesía de esto”, se mostró optimista Alejandro.

Por último reflexionó: “Hay gente que incluso puede hacerlo con el poder adquisitivo adecuado, pero en mi caso, viniendo de tan abajo, no me quiero olvidar de todo lo que me va costando subir cada montaña, en todo caso yo siempre seguiré soñando”.

Cómo ayudar

Alejandro tiene un amplio portfolio donde documentó cada ascenso en este tiempo y quienes quieran reunirse con él para conocer más del proyecto pueden contactarse al 1131793312 o por mail a [email protected].