Un proyecto impulsado por beca de la Fundación Losano sigue generando impacto en el abordaje de la discapacidad

Un proyecto impulsado en 2024 por la Lic. Verónica Boscarol, en el marco del programa de becas de la Fundación Losano, promovió la reflexión sobre el modelo social de la discapacidad y su implementación práctica. Su desarrollo se materializó en una Jornada Internacional realizada en San Francisco, con la participación del reconocido catedrático español Miguel Ángel Verdugo, y continúa generando transformaciones en diversas instituciones.

Según recordaron desde la Fundación Losano, esta iniciativa forma parte del programa de becas de capacitación con impacto social que lleva veinte años de trayectoria y ha acompañado más de cuarenta propuestas en la ciudad y la región.

La jornada internacional organizada por el área de inclusión del club Sportivo Belgrano en marzo de 2024 fue uno de los hitos más significativos, atrayendo a quinientas personas de distintos puntos del país y del exterior.

Boscarol destacó que la actividad puso en foco la transición del modelo rehabilitador al modelo social de la discapacidad, eje central de la exposición de Verdugo durante su visita. “En aquellos encuentros se habló de cómo pasar del modelo rehabilitador al modelo social, que es en lo que hizo fuerte hincapié Miguel Ángel Verdugo cuando vino a San Francisco. Creo que en Sportivo fuimos pioneros en esta mirada", afirmó la licenciada.

Agregó que actualmente están recibiendo solicitudes de otras instituciones, iglesias y escuelas para compartir su experiencia. “En breve regreso a España, porque vamos a hacer un análisis de lo que se está haciendo en Sportivo con este modelo social con comparación con los clubes como el Real Madrid y el Atlético de Madrid”, señaló. Indicó también que se presentó un proyecto de inclusión laboral con el objetivo de abrir nuevos espacios dentro del club.

“El modelo social, a grandes rasgos, propone que las limitaciones no están en la persona sino en las barreras sociales, como los prejuicios, lo arquitectónico y lo cultural, por ejemplo. Plantea que si adaptamos a través de ajustes razonables o universales la sociedad todos vamos a estar incluidos”, explicó Boscarol, quien remarcó la importancia de adaptar los entornos para garantizar la accesibilidad.

En ese sentido, ejemplificó: “Por ejemplo una persona con discapacidad motriz, que se moviliza en silla de ruedas, no puede comprarse ropa en algunos locales de la ciudad, pero si adaptamos una rampa lo van a poder hacer. Ahí la limitación no está en la persona sino en esos locales que no son accesibles para que todos puedan ingresar”.

Boscarol valoró además el impulso que generó el proyecto a nivel social. “La posibilidad de concretar este proyecto abrió una puerta enorme de inclusión social, porque esta mirada empezó a tener mucho empuje a nivel social, y los profesionales y familiares empezaron a comprender el nuevo paradigma de discapacidad. Y hoy podemos llevar nuestra práctica a otros lugares del mundo que aún no lograron ver esos beneficios”, expresó.

“Los proyectos que apoya la Fundación Losano no tienen techo, lo vivimos con la experiencia que vivimos con Miguel Ángel Verdugo, cómo se fueron abriendo puertas para que todo se pueda desarrollar de la mejor manera”, añadió, destacando el compromiso asumido por el equipo de Sportivo Belgrano.

Según se informó, Miguel Ángel Verdugo es doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Educación Especial por la Universidad de Columbia (Nueva York) y catedrático de Psicología de la Discapacidad en la Universidad de Salamanca. Dirige el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), el Servicio de Información sobre Discapacidad (SID) y la revista científica Siglo Cero. Su obra es referencia académica internacional en doctorados y posgrados.

Durante su participación en la jornada, Verdugo remarcó la importancia de transformar las prácticas sociales para avanzar hacia una verdadera inclusión: “Hay que hacer muchas cosas como cambiar modos de trabajo y para eso las personas necesitan información, capacitación para poder iniciar transformaciones que van a mejorar socialmente la convivencia y sobre todo la inclusión de las personas con discapacidad”.

Sobre la experiencia local, afirmó: “Me pareció muy curioso lo de Sportivo Belgrano, muy oportuno y viendo las personas que son con valores y compromiso importantes de empatía con las personas con discapacidad. Y cuando tienes esos valores de igualdad social, de no discriminación del que es diferente y de apoyo a las personas con limitaciones, tienes la parte más importante de lo que hay que hacer”.

La Fundación Losano informó además que ya está abierta la convocatoria para el programa de becas 2025. Las bases y condiciones se encuentran disponibles en el sitio web www.fundacionlosano.org.ar, junto con testimonios de beneficiarios anteriores. Desde 2006, el programa ya respaldó 41 proyectos con impacto en diversos sectores científicos, tecnológicos y educativos.