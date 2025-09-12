El joven creador audiovisual Juan Cruz González, oriundo de San Francisco, presentó una producción propia en la que recrea cómo era la ciudad décadas atrás, en color y en video. Su trabajo rescata edificios, comercios e íconos urbanos que marcaron la identidad local y que hoy permanecen en la memoria colectiva.

En las imágenes se pueden observar lugares emblemáticos como la fábrica Tampieri y la terminal de ómnibus, además de los silos que aun forman parte del paisaje urbano característico de la zona. También aparece el casco céntrico, donde se destacan locales históricos que fueron referentes de distintas generaciones de sanfrancisqueños.

Entre ellos se distingue “La Palma”, comercio que aún continúa vigente, y Burmeister Lamberghini, el tradicional negocio que se convirtió en sinónimo de pianos y música en gran parte del interior provincial. Estas referencias permiten redescubrir cómo lucían los espacios más transitados de la ciudad, otorgando un valor cultural y nostálgico al material.

Cabe mencionar que, anteriormente, González ya había sorprendido con otras producciones creativas que captaron la atención en la ciudad, como la recreación del clásico videojuego GTA ambientado en San Francisco y una versión local de El Eternauta, adaptada al paisaje urbano y a los rincones más reconocidos por los vecinos.