Un incendio de importantes dimensiones se desató este lunes por la tarde en un departamento. La propiedad está ubicada en el primer piso de un edificio de calle Carrá al 2700 en San Francisco.

El siniestro se registró cerca de las 17:40 y obligó a la intervención de tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, que trabajaron para controlar las llamas y evitar que se propagaran.

El fuego afectó por completo las dependencias del departamento, provocando daños materiales de consideración. Además, una ambulancia se hizo presente para asistir al propietario del lugar, quien sufrió un corte en una de sus manos durante la emergencia.