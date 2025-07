Un gimnasio de Frontera busca sacar a los chicos de la calle con deporte y contención

Después del entrenamiento, los chicos se quedan un rato más. Estiran, ríen y charlan mientras Lupe les reparte un vaso de leche chocolatada a cada uno. Están en Reales Boxing, un gimnasio de boxeo en el corazón de Frontera, levantado con chapas, vendas y mucho corazón. No tiene sponsors ni carteles LED, pero sí algo que escasea: contención. Y eso, en la actual ciudad atravesada por la violencia, es oro.

El alma de este espacio es Rafael Reales, ex boxeador amateur y metalúrgico, que hace unos años empezó a entrenar en el patio de su mamá. Colgó una bolsa de una planta de naranja y le dio para adelante. Pronto se sumaron vecinos, amigos del barrio, y sin darse cuenta, había nacido un gimnasio. “Con rifas y lo que podíamos, fuimos levantando el techo, compramos chapas nuevas”, recuerda. “Con el techo anterior se veían las estrellas”. Y quizás, en esas noches frías, más de uno empezó a soñar con alcanzarlas.

Pero no está solo. A su lado está Guadalupe Pérez —Lupe—, su pareja y sostén emocional del gimnasio. Ella se encarga de traer las frutas, que provee una verdulería amiga, prepara los termos con mate cocido y otros con leche chocolatada, escucha y acompaña. “Todos los chicos que vienen alguna vez entrenaron sin zapatillas o sin abrigo. Hacemos lo que se puede. Lo que tenemos, lo compartimos”, dice.

Entrenan todos los días de 18 a 21. Algunos ya compiten: Thiago Amezza, Axel Rivera y Jesús Córdoba, que tienen entre 15 y 16 años y Marcos Peralta, que es un poco más grande, los une el sueño de llegar lejos. Pero antes, tienen que vencer batallas más difíciles: la desmotivación, la falta de recursos, las realidades duras de un barrio donde “si te quedás dormido, te pasan por arriba”, como dice Rafa. El entrenador que, muchas veces, también es padre, psicólogo o confidente. “Yo soy muy sensible, a veces me acuesto pensando en lo que me cuentan los chicos. Me parte”.

Guía y compromiso

Reales Boxing es, para muchos, el único lugar donde se sienten seguros. Donde alguien los espera, los guía, los cuida, los lleva a conocer el centro, como hizo Lupe con más de uno de los chicos. Regalándoles experiencias que van más allá de lo deportivo. “Pasó muchas veces que salimos de casa y volvimos con unas zapatillas rotas que encontramos, las lavamos, arreglamos y se las dimos a un chico”, dice Guadalupe.

Las competencias amateurs no se pagan solas. Viajar a Rafaela o alrededores cuesta y no siempre hay viáticos. La próxima meta es renovar licencias médicas para que los chicos puedan seguir compitiendo. El tiempo no es mucho y ya están organizando el próximo evento para cumplir con el requerimiento de los competidores. Todo vale cuando se trata de seguir.

“Yo no sé por qué estoy acá, ni a dónde voy. Pero ahora ya no me puedo echar para atrás”, dice Rafa. Lo dice como quien acepta su destino con humildad. Con guantes puestos y la certeza de que, aunque no haya alfombra roja, en ese galpón de la Calle 76, con compromiso y esperanza se libran las peleas más importantes.