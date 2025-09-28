A los 42 años Pedro Ignacio Machado logró el objetivo más grande de su carrera profesional hasta el momento, es el nuevo fiscal de Frontera, el segundo después de ese lapso en que Nicolás Stegmayer hizo historia, hasta que fue designado juez y el lugar quedó vacante.

Entre Stegmayer y Machado pasaron muchos crímenes y hechos violentos en Frontera y Josefina, dos áreas del departamento Castellanos (provincia de Santa Fe) que han visto crecer lamentablemente el delito y escalar a gran nivel.

El fiscal se está aclimatando a una zona de Santa Fe que varias veces ya ha estado en las noticias de medios nacionales, que preocupa a las autoridades gubernamentales y cuyos problemas aquejan a los vecinos que siguen viviendo allí pese a todo.

“Este inmueble donde estamos, ahora las instalaciones y los recursos que tenemos realmente yo no los conocía, tomé conocimiento cuando asumí como fiscal y cuando vine el primer día de trabajo acá”, dijo sentado en su despacho y repasando con la vista alrededor.

Es lógico porque sus funciones fueron cambiando y en esta ciudad primero se designó un fiscal propio en 2019 y luego se inauguró la oficina en 2020. Eso no quiere decir que sus conocimientos del lugar sean nulos porque ya estaba involucrado en investigaciones de la zona dado que trabaja en la Fiscalía desde el año 2016.

En esa época la situación era otra, él circulaba en el ámbito tribunalicio y Juzgados de Instrucción que tenían los sistemas de conclusión de causas del sistema procesal anterior. Luego pasó a la Fiscalía en 2016 y ya en esos años confirmó “la ciudad de Frontera era una de las prioridades”.

En esa época como no había un fiscal permanente venían los de la 5° Circunscripción periódicamente y en el lugar que se consiguiera se realizaban entrevistas y se tomaban medidas sobre todo en los casos más graves, también cuando las víctimas no podían acercarse a la Fiscalía.

Lugares y delitos clave

La zona de trabajo de Machado tiene a Frontera y Josefina como epicentro, son dos comunidades atravesadas por la violencia y los hechos vinculados al narcotráfico. Si bien lleva pocos días en su nuevo lugar de trabajo a priori entiende que hay una gran problemática en torno a robos y hurtos, pero el mapa delictivo es más complejo.

“Además de los hechos que suceden en la vía pública y en el interior de las propiedades, están los considerados delitos prioritarios para la Fiscalía que tienen una alta lesividad ya que son cometidos con utilización de armas de fuego u otro tipo de armas. También por las características de la zona hay que tener muy en consideración a los delitos rurales”, describió con puntillosidad.

En virtud de esto entiende que “la presencia del fiscal en el territorio tiene que ser un elemento determinante para que esas investigaciones sean desarrolladas con mayor celeridad y mejores resultados”.

Vínculo

La realidad judicial de San Francisco es diferente a la de Frontera y no solo por los procedimientos sino también por el sistema de auxilio en las fuerzas de seguridad con que cuentan los fiscales. Para Machado esto tiene que potenciarse como algo positivo que impulse la profundización de tareas coordinadas dentro de esos parámetros.

"Lo veo como una ventaja a la hora de trabajar y esclarecer quizás en conjunto algunas situaciones. Por supuesto que hay complejidades dos códigos procesales, autoridades y prácticas diferentes. Pero haremos lo posible para que sea lo menos burocrático posible y tengo previsto hacer todo lo posible de mi parte para que así sea”, afirmó.

El trabajo

Varias de las causas que sucedieron mientras el cargo de fiscal esperaba un nuevo nombre, quedarán en poder de los fiscales subrogantes, excepto las más resonantes del último tiempo: los crímenes de Zamir Torres, Emanuel Levratto y el primero en el que intervino y coincidió con su llegada a Frontera, el de Javier Ortiz.

Frente a ese panorama Machado tiene mucho trabajo por delante y que se quede a vivir en el entorno inmediato para las personas es un aliciente ya que sabrá lo que sucede y ven a diario. “Algunos hechos que han sucedido en el último tiempo me han sido asignados. La decisión de la Fiscalía Regional ha sido priorizar la cercanía con las víctimas y poder llevar una investigación más próxima. Estamos hablando de delitos graves que han tenido cierto grado de repercusión además del daño que han provocado. Entonces, esas investigaciones me han sido asignadas a mí”, aclaró.

El fiscal se quedará a vivir en su nuevo lugar de trabajo, un dato que no pasa desapercibido para los vecinos de esta ciudad y también en Josefina y localidades aledañas. “Las distancias juegan en contra en esos casos porque las personas por el solo hecho de sufrir un delito ya quedan en una situación de vulnerabilidad que a veces puede ser económica, física o emocional. Por eso entiendo que la presencia de un fiscal en la sede de manera permanente puede tener un impacto positivo y ser un elemento relevante en ese sentido”, subrayó.

De capital a Frontera

Pedro Ignacio Machado tiene 42 años y es oriundo de Santa Fe. Egresó como abogado de la Universidad Nacional del Litoral y cuenta con posgrados en Derecho Penal, Ejercicio de la Magistratura (Universidad Católica, sede Rosario).

“Tengo efectuado un posgrado en España sobre Garantías constitucionales de investigación y del proceso penal y también realicé una Diplomatura en Análisis criminal forense en la Universidad Nacional de Rosario”, indicó. Su siguiente paso es culminar la tesis de Maestría en Argumentación Jurídica.

Casi toda su vida profesional la ha transitado en el ámbito tribunalicio. “Trabajé desde la época de estudiante allá en Santa Fe, primero como pasante en organismos públicos, en la Inspección de Personas Jurídicas y breve paso por estudios jurídicos.

"Después de recibido surgió la posibilidad de ir a Rafaela, primero al Juzgado de Faltas, después titularicé como empleado judicial en el Juzgado de Instrucción, de primera nominación, y en noviembre del 2016 ingresé a la Fiscalía”, señaló.

Desde esta área en que se siente cómodo decidió dar el salto: participó en dos concursos con éxito y en uno de ellos surgió la designación para Frontera. La experiencia con otros fiscales lo llevó a investigaciones de áreas generales donde se abordan todo tipo de delitos y otras especializadas como la de violencia de género, familiar y sexual, y delitos complejos y económicos.